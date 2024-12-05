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“交行福利季”多措并举惠民生、促消费

2024年12月05日10:44 | 来源：中国网财经
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原标题：“交行福利季”多措并举惠民生、促消费

　　消费是我国经济增长的重要引擎，也是人民群众追求美好生活的直接体现。近年来，交通银行积极响应党中央、国务院关于扩内需、促消费的决策部署，持续开展“交行福利季”品牌活动，发力消费全场景建设，以科技赋能数字化金融服务，以普惠带动万家商户让利于民。

　　“交行福利季”是交通银行围绕民生需求，打造的惠民活动品牌，覆盖餐饮美食、电商购物、交通出行、旅游文娱等消费场景。四年来，活动力度不断加大，活动形式持续创新，支付体验迭代优化。通过日日有好礼，月月有上新，季季有特色，做到惠民、利民、便民。全年累计超6000万客户参与活动享受福利，为万家商户注入消费新活力。

　　今年，交通银行携手多地文旅单位，启动“交行福利季·文旅季”系列活动，推出覆盖旅游多场景的优惠活动，如12306优惠购票、出行省钱包、扫码付美食惠、上海耀雪冰雪世界刷卡金活动。在为客户带来优质文旅消费体验和实实在在的优惠福利的同时，以金融之力赋能文旅产业高质量发展。

　　11月，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市共同启动“中国国际消费中心城市精品消费月”。交通银行积极响应，策划了“交行福利季·消费季”主题活动，涵盖全国优惠活动和具有城市特色的消费福利。不仅如此，还加入了家装产品以旧换新享立减、“惠民贷”新客礼等活动，让客户享受普惠金融带来的美好焕新体验。

　　 为提升支付便利，交通银行在近期焕新发布的个人手机银行9.0版本中，对手机银行支付功能做了全新升级，携手银联云网推出“交银易付”支付品牌，可同时支持银联码及微信收款码支付，客户可同时享受交通银行和银联的双重优惠活动，畅享支付便捷。

　　作为国有大行，交通银行始终坚持以人民为中心的价值取向，下一步将持续发力消费全场景建设，多措并举助力人民群众实现对美好生活的向往。

(责编：董童、李源)
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