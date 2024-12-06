人民日报客户端浙江频道 邓剑洋 刘军国

走进浙江省衢州市常山县浙江艾佳太公山有机胡柚基地，茂密的胡柚林绵延在山岗上，成为绿水青山之间一道亮丽的风景线。

“这个胡柚基地占地500亩，年产优质常山胡柚近千吨。”浙江艾佳果蔬开发有限责任公司董事长钦韩芬说，“近年来，我们积极延长产业链条，研发了胡柚果汁、胡柚果酱、胡柚果脯等产品，提高了产品附加值。同时带动村民一起种植胡柚，让胡柚成为推动共同富裕的‘致富果’。”

一棵胡柚树能为农户带来怎么样的收益？常山县农业农村局乡村振兴发展中心科长李建华算了一笔账：每棵树胡柚鲜果一年投产300斤至500斤，仅算鲜果收入，每年就有1000多元。

同弓乡关庄桥村，在自家院子里采摘胡柚的村民洪顺岳深有体会，去年乡里为他免费种植的胡柚树，今年迎来了丰收，看着一颗颗个头饱满的胡柚鲜果他心里乐开了花。“今年长的胡柚口感好，卖掉还有收入，我很高兴。”洪顺岳笑着说。

像洪顺岳家这样的“庭院一棵柚”，常山全县已种植了5362株，带动了55个重点帮促村的1600户低收入农户实现稳定增收，补助资金达300多万元。“我们还会派胡柚研究院的专业技术人员对农户进行种植技术指导，并积极对接农业企业，帮助农户兜底销售，拓宽低收入农户增收渠道。”李建华说。

企业兜底收购的模式，让不少农户吃了定心丸。年近七旬的东案乡朝阳村村民张金良就是受益者之一。胡柚是张金良的主要收入来源，但随着市场竞争影响，胡柚销售问题成了他的“心头病”。

浙江艾佳果蔬开发有限责任公司主动收购了张金良的胡柚，让他彻底安心。“幸亏有艾佳公司的帮忙，家里的胡柚都卖完了。”张金良说。

“我们与家庭农场、个体种植户等紧密合作，通过基地合作、产品购销、技术服务等方式，将农户纳入产业链，让他们成为‘合伙人’。”浙江艾佳果蔬开发有限责任公司办公室主任徐林辉说，特别是兜底收购的合作模式，让柚农能够无惧市场波动，确保胡柚的稳定销售。

“去年我们收购了青石镇飞碓村近500吨胡柚，总金额在60万元左右。”徐林辉给出了一个数据：公司已累计收购胡柚超过2万吨，为农户增收4000多万元以上。

水肥一体化，虫情监控系统，小型气象站……科学化标准化的管理成为胡柚频频出圈的“密码”。“科技赋能可以推动产业振兴，产业振兴才能带动农民共同富裕，下一步，我们将加强与各大院校、农科院的合作，延长胡柚产业链，让更多农民受益，推动乡村全面振兴。”钦韩芬说。

(责编：杨曦、陈键)

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