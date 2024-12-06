新华社北京12月6日电（记者张千千、李延霞）国家金融监督管理总局6日对外发布《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》，提出未来五年，财险业保持平稳增长，风险防范能力、保障广度深度、综合实力逐步增强，初步形成结构合理、治理良好、竞争有序的财险市场体系。

行动方案提出，深化改革推进开放，加快业务转型升级。丰富新能源车险产品，优化市场化定价机制，研究出台推动新能源车险高质量发展的政策措施，持续深化车险综合改革。引导行业加大科技投入，强化科技赋能，加快线上化、数智化转型。加强对智能驾驶、低空经济、量子科技等新领域新赛道保险研究应用。

为提升服务实体经济质效，行动方案提出，推动建立科技保险政策体系，完善配套支持措施。优化首台（套）首批次保险补偿政策机制。丰富研发、中试、知识产权、网络安全等领域保险供给。推进农业保险“扩面、增品、提标”，着力构建多层次农业保险体系。推动构建涵盖基础层、扩展层、补充层的多层次巨灾保险保障机制，扩大综合巨灾保险试点。

在推进高水平对外开放方面，行动方案提出，支持符合条件的境外金融机构投资我国财险市场，鼓励符合条件的中资财险公司优化境外布局，支持在华外资财险公司高质量发展。扩大境内外再保险市场交流合作。积极参与国际规则制定，探索监管规则互认。探索相关财险业务互联互通，支持香港国际金融中心发展。

此外，行动方案提出，全面监管严格监管，强化市场准入退出监管，推进分级分类监管，从严整治违法违规行为，健全审慎监管制度规则。同时，切实防范化解风险，增强资本补充能力，健全监测预警体系，完善风险防范化解处置机制，丰富风险化解处置方式。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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