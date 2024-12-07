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“质量认证在身边”公益宣传进校园活动在北京举行

2024年12月07日09:32 | 来源：人民网
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图为活动现场。受访方供图

图为活动现场。受访方供图

人民网北京12月7日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，12月3日，2024“质量认证在身边”系列公益宣传活动走进清华大学附属中学望京学校，为在校师生进行质量认证科普。

据悉，该活动由市场监管总局认证监管司主办、中国消费品质量安全促进会承办的。

活动上，市场监管总局认证监管司二级巡视员魏东表示，开展质量认证的科普宣传，就是要帮助同学们从小树立正确的质量认证意识，让学校成为质量认证先锋阵地，将质量认证教育融入日常教学之中，并推动社会各界积极参与质量认证的采信、宣传与推广，构建全方位的安全防护体系。

北京市朝阳区市场监管局副局长陈春表示，认证关系到人民生活的方方面面。学生用品质量安全是市场监管部门关注的重点，每年开展多次整治行动，为学生消费品质量安全保驾护航。

清华大学附属中学望京学校副校长侯进科表示，校园是学生学习知识的摇篮，也是培养质量安全意识的主要阵地。通过此次活动，可以向学生们传递质量信任知识，展示质量认证服务经济社会发展的重要意义和作用。

活动现场，来自市场监管部门和检测认证机构的专家们带来了用电安全和消费类电器的质量认证、家居产品绿色认证知识、有机生活与人体健康的关系、国家质量基础设施等多场科普演讲。主办方还为同学们播放了认证知识科普短片，中消会办公室主任张菊代表中国消费品质量安全促进会向学校赠送了科普知识手册。

(责编：申佳平、高雷)
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