原标题：以开放式场景链接全国市场 桐庐县场景招商推介会暨新石器无人车生态大会举行

12月6日，桐庐县场景招商推介会暨新石器无人车生态大会在杭州桐庐通达未来城举行。作为智能交通和工业自动化领域的佼佼者，新石器将与桐庐共同依托“三通一达”场景资源与扎实的产业配套，实现“场景机会”和“场景能力”双向匹配，打造智能网联产业生态圈。

桐庐是中国民营快递之乡，近年来大力实施“快递回归”战略，明年“三通一达”二总部都将在通达未来城精彩亮相。本次新石器在桐庐投资20亿元，建设新石器总部及无人车研发、生产、销售、运营基地，实现无人驾驶技术和快递物流市场有力碰撞，催生出更多的产品和更大的市场。

“无人车是快递物流产业的新质生产力，我们准备打造一个基于该产业的生态圈，桐庐快递资源丰富，发展动力强劲，是我们认为最好的孕育场地。”新石器无人车联合创始人颉晶华说，除了快递物流，公司还会将无人驾驶拓宽至零售、安防等场景，在桐庐打造一个相对完整的智能生态体系。

桐庐城区133平方公里被认定为杭州市智能网联车辆道路测试与应用先行试点区域，目前已开放快递物流、智慧公交、园区运输、旅游接驳、环卫清扫、无人巡逻、自动泊车等7大场景，不断拓宽无人驾驶商业化应用。桐庐还入围了杭州低空经济产业发展示范区、无人驾驶航空试验区，将创造低空经济、智能船舶等场景机会，加快开放低空物流、低空文体旅消费、低空城乡治理以及景区观光、水上试航、社会治理等场景。

随着“141X”产业体系的基本成势，桐庐依托“三通一达”主场优势，开放快递科技“场景+生态”，场景搭建已初有成效。前期已签约落地的中科盈德冷阴极光管、安高特电固态电池等项目，充分体现了与医疗器械、新能源、快递物流等产业场景高质量的强联结。

“桐庐以具体场景为出发点，为企业量身定制合适的投资环境和发展场景，吸引优质企业‘接单’落地。”桐庐县商务局相关负责人表示，桐庐将以开放包容的姿态拥抱新质生产力，下一步将会以共享场景的方式，为技术找场景，为产品找市场，以优质资源吸引高成长企业投资落户。

(责编：崔元苑、李源)

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