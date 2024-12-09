葛孟超

银行外汇展业改革思路充分融合了监管理念和银行诉求，改革推进坚持实事求是、稳中求进

金融改革红利为越来越多企业带来发展活力。

青岛大洋世邦国际物流有限公司是一家主要从事海运货运代理的物流企业，在80多个国家和地区建立了长期稳定的代理网络。随着业务的不断拓展，如何高效支付海运费成为摆在公司副总经理谷玖勇面前的一道难题。

“货运代理行业普遍存在跨境汇款小额、分散、高频的现象，公司每日有大量的海运费支付需求，业务繁忙的时候，境内外海运费支付有20多笔。”谷玖勇说，“此前为了完成海运费支付，公司的财务人员要整理好每一笔业务涉及的单据，比如海运费发票、运输单据、货运代理协议等，填写好纸质版汇款申请书等银行所需的材料，在材料上加盖公章等公司印鉴，再携带这些材料前往银行办理汇款业务。”

单据和材料“抵达”银行后，银行工作人员同样非常忙碌。“我们要逐笔审核企业带来的各类单据和材料，并将汇款要求提交复核、授权逐级处理，完成海运费支付业务有时要花费2—3个小时。”中信银行青岛分行国际业务部有关负责人说，海运费支付需要企业和银行相互配合、接力完成，这个过程对银企双方来说都比较耗时耗力。

从去年8月开始，这种情况发生了变化。当月，中信银行青岛分行获批全国首批外汇展业改革试点银行资格，大洋世邦等首批80多家企业被中信银行评定为一类客户，可以优先享受这项改革带来的一系列政策便利。

“银行外汇展业改革试点后，大洋世邦不用再向银行提交任何纸质材料，只需要通过网银提交海运费付款指令，这样企业就节省了大量整理材料、用印审批的时间。同时，银行工作人员在收到付款指令后，也不用再逐笔审核材料，根据企业的付款信息提交业务流程即可，业务办理时间压缩到几分钟内，为企业‘减负’也为银行‘减压’。”上述负责人说。

为统筹促便利和防风险，中信银行青岛分行在国际业务部专门设立了展业监测室，负责展业改革业务中的事前分类评估以及事后风险交易报告等关键工作环节，强化风险防控效能与精准度。

从最初选取4家银行试点、总结试点经验，到在全国范围内推广；从出台银行外汇展业管理办法，到陆续推出系列配套措施……银行外汇展业改革落地以来，市场充分认同改革的逻辑和推进方式，银行积极申请参与。截至今年11月末，参与银行已从去年的4家扩展到10家，其中既有大型商业银行，也有股份制银行和外资银行，业务范围覆盖31个省（自治区、直辖市）和5个计划单列市，优质的一类客户办理外汇业务平均时间缩短了50%至75%。

回溯银行外汇展业改革推进的过程，我们可以观察到，外汇管理部门为提高改革方案的科学性和适应性做出了诸多努力，改革思路充分融合了监管理念和银行诉求，改革推进坚持实事求是、稳中求进。比如，在银行外汇展业管理办法出台前，国家外汇管理局与多家商业银行总行开展座谈，听取他们对全流程展业义务设定和客户尽职调查、风险交易报告等重点环节的政策设计建议；为了确保政策可行，在去年底改革正式推出前，先期在4家银行组织改革试点，通过银行实践“试细节、试问题”；改革推进中以银行总行为抓手，首先在总行端形成统筹便利化与防风险的制度化、系统化安排，再自上而下贯彻；尊重银行业务规模、模式调整成本等方面的差异，按照“成熟一家，启动一家”的原则推进改革，等等。改革推出后之所以能够获得市场普遍认同，与改革方案设计和思路有着密切的联系。

改革永远在路上，改革之路无坦途。银行外汇展业改革是一项基础性改革，也是一项长期性、系统性工作，外汇管理部门要在广泛调研、凝聚共识、找准问题、找对措施的基础上稳步推进、审慎实施，早日在各主要银行形成兼顾便利化与防风险的制度性、系统性安排，切实为金融高质量发展和高水平开放保驾护航。

《 人民日报 》（ 2024年12月09日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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