原标题：中国建设银行苏黎世分行稳慎扎实推动人民币国际化 助力中瑞金融市场互联互通

近日，中国建设银行与瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange，以下简称“瑞交所”)）签署《全面合作谅解备忘录》，双方将进一步加强证券挂牌、人民币清结算服务等领域合作，共同推动中瑞资本市场互联互通。

瑞士是全球重要的金融市场，也是中国企业海外融资主要目的地。建设银行苏黎世分行自2015年12月获任瑞士人民币清算行以来，以稳慎扎实推进人民币国际化为己任，在促进中瑞资本市场合作方面取得诸多成果。近年来，该分行紧抓资本市场双向开放机遇，持续扩大人民币使用场景，作为瑞交所“中瑞通”项目的战略合作方，为境内A股上市公司在瑞交所发行全球存托凭证（GDR）提供资金交易、人民币及瑞郎清算等一揽子金融服务。2023年，苏黎世分行与境内分行联动，以客户发行GDR为契机，通过人民币资金支持“一带一路”项目建设。积极助力“中瑞通”项目平稳运行，对推动人民币国际化和提升中国企业国际影响力具有深远意义，为中瑞金融市场互联互通奠定坚实基础。

瑞交所表示，本次与建设银行签署《全面合作谅解备忘录》，是瑞交所深入拓展中国金融市场的关键一步，期待双方携手探索更多互惠共赢的合作机遇，开启中瑞金融市场融通新篇章。

建行银行苏黎世分行将继续积极履行瑞士人民币清算行职责，持续扩大人民币使用场景，丰富离岸人民币产品，进一步密切与瑞士证券交易所合作关系，充分挖掘中瑞金融市场互联互通发展潜力，切实推动金融高水平双向开放和人民币国际化。

(责编：董童、李源)

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