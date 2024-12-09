人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国建设银行苏黎世分行稳慎扎实推动人民币国际化

2024年12月09日09:01 | 来源：新华网
小字号

原标题：中国建设银行苏黎世分行稳慎扎实推动人民币国际化 助力中瑞金融市场互联互通

　　近日，中国建设银行与瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange，以下简称“瑞交所”)）签署《全面合作谅解备忘录》，双方将进一步加强证券挂牌、人民币清结算服务等领域合作，共同推动中瑞资本市场互联互通。

　　瑞士是全球重要的金融市场，也是中国企业海外融资主要目的地。建设银行苏黎世分行自2015年12月获任瑞士人民币清算行以来，以稳慎扎实推进人民币国际化为己任，在促进中瑞资本市场合作方面取得诸多成果。近年来，该分行紧抓资本市场双向开放机遇，持续扩大人民币使用场景，作为瑞交所“中瑞通”项目的战略合作方，为境内A股上市公司在瑞交所发行全球存托凭证（GDR）提供资金交易、人民币及瑞郎清算等一揽子金融服务。2023年，苏黎世分行与境内分行联动，以客户发行GDR为契机，通过人民币资金支持“一带一路”项目建设。积极助力“中瑞通”项目平稳运行，对推动人民币国际化和提升中国企业国际影响力具有深远意义，为中瑞金融市场互联互通奠定坚实基础。

　　瑞交所表示，本次与建设银行签署《全面合作谅解备忘录》，是瑞交所深入拓展中国金融市场的关键一步，期待双方携手探索更多互惠共赢的合作机遇，开启中瑞金融市场融通新篇章。

　　建行银行苏黎世分行将继续积极履行瑞士人民币清算行职责，持续扩大人民币使用场景，丰富离岸人民币产品，进一步密切与瑞士证券交易所合作关系，充分挖掘中瑞金融市场互联互通发展潜力，切实推动金融高水平双向开放和人民币国际化。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
以旧换新焕发内需潜力 加速消费提质扩容
　　“以旧换新优惠力度这么大，家里冷柜结冰严重、能耗大，我决定把家里冷柜换成无霜的。”日前，湖北省随州市随县均川镇珍珠庙村五组村民贺从胜，从镇上一家家电专卖店购买了一款无霜冷柜，“以旧换新”补贴节省了359.8元。…
路越修越好、收入越来越高 农村公路铺就致富路
　　初冬时节，长江南岸的甘蓝和白菜喜获丰收，产销两旺。车行湖北省咸宁市嘉鱼县潘家湾镇，青翠欲滴的蔬菜连绵成片，村民熟练地采摘、装筐，一辆辆货车载着新鲜的蔬菜沿着循环畅通的产业路，运往天南海北的蔬菜市场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部