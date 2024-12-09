原标题：贵州省人民政府与中国银联签署战略合作协议

中国银联积极发挥银行卡转接清算机构作用，与贵州开展更广领域、更深层次合作。12月5日，贵州省人民政府与中国银联签署新一轮战略合作协议。在贵州省委常委、常务副省长吴强与中国银联党委副书记、总裁郭大勇的见证下，贵州省人民政府副秘书长徐刘蔚与中国银联执行副总裁胡浩中代表双方签约。

贵州省委常委、常务副省长吴强在致辞中表示，为全力推进中国式现代化贵州实践，希望中国银联持续深耕贵州，充分发挥银联作为国家金融基础设施、支付产业核心枢纽地位优势，以高质量金融助推贵州高质量发展，进一步推进与贵州在新型消费发展、科技金融发展、普惠金融发展、招商引资、金融业态发展等的合作，实现共赢发展。

中国银联党委副书记、总裁郭大勇在致辞中表示，中国银联与贵州省在多个领域开展了富有成效的合作。一是承接各类消费券的发放工作，支持贵州消费规模提升。二是搭建优质酱酒促消费平台、开展消费数据监测，助力贵州大数据服务创新。三是大规模推进支付便利化建设、开展公共交通场景的支付受理改造，切实优化贵州营商环境。四是助力贵州市场主体高质量发展。

根据本次战略合作协议，双方将共同助力新型消费发展，中国银联将协同金融机构积极落实贵州省金融支持商品消费的有关政策举措，建立金融支持消费扩大的长效机制；共同优化支付服务提升支付便利性，满足老年人、外籍或外省来黔人员等群体多样化的支付服务需求，更好地服务社会民生，促进贵州高水平对外开放；积极助力普惠科技金融发展，中国银联将致力于为居民提供实惠、广泛的普惠消费体验，并助力在黔金融机构加速金融科技发展；积极助力旅游产业化，加速旅游业态的创新升级，助力贵州建设世界级旅游目的地；强化双方在大数据领域和促消费领域的深度合作，助力大数据战略行动。

奋力汇聚合力，金融普惠民生。基于本次战略合作，中国银联将携手贵州省人民政府，持续提升支付综合服务水平，做好做细金融“五篇大文章”，为贵州的经济社会高质量发展贡献金融力量。

(责编：曹淼、李源)

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