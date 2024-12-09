原标题：2024文化计算大会举行

12月6日，2024文化计算大会在北京举行。本次大会由中国公共关系协会、北京邮电大学、中国信息协会和中国通信学会联合主办，以“共建产业生态体系，服务文化强国建设”为主题，分享最新学术成果和产业转化成果，探索与推进文化计算相关领域的重点项目，其间发布了3项国家文化大数据体系团体标准、彣芯雕龙计划和中华传统文化记忆符号库-纹样版。

中国公共关系协会会长、国务院新闻办原副主任郭卫民在致辞中表示，中国公共关系协会近年围绕实施国家文化数字化战略、推动文化强国建设，开展了积极有效的工作。他希望借助此次会议广泛交流、深入研讨，不断研究推进国家文化大数据体系建设，为服务国家文化数字化战略、满足人民群众精神文化需求、更好地推动中华文化的国际传播贡献智慧和力量。

中国信息协会会长王金平指出，当前，国民经济和社会发展各个领域都在进行数字化转型。此次大会的召开，对挖掘文化数据价值、推动文化计算产业生态体系建设具有重要意义。

中国通信学会副理事长兼秘书长张延川强调，文化计算作为核心技术，对文化产业数字化转化至关重要。本次会议旨在深入探讨文化数字化科技前沿问题，交流最新学术和科技创新成果，为文化数字化产业高质量发展建言献策。

中宣部文改局、财政部科教文司、文化和旅游部科教司、国家广播电视总局媒体融合司等中央部门相关负责人，北京、海南等地方党委宣传部、宣传文化部门和单位、高校科研机构等单位260多位代表参加了本次会议。（记者 魏婉）

(责编：董童、李源)

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