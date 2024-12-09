今年全年经济增长目标是5%左右，我们一直朝这个目标全力以赴。重视速度、不唯速度，是当前中国经济发展所遵循的辩证法。中国发展前景是光明的，我们有这个底气和信心。

中国经济“驱动力”源自亿万经营主体汇聚的澎湃“活力”。坚持和落实“两个毫不动摇”，一手抓深化国企改革、培育一批核心竞争力强的国有企业，一手抓促进民营经济发展壮大、激发各类经营主体活力。企业“轻装上阵”、大胆发展，共同提升中国大市场不断发展壮大的红利。

中国经济“驱动力”源自科技创新“动力”。从“中国制造”到“中国创造”再到“中国智造”的过程，成为中国经济高质量发展的亮眼标志。

中国经济“驱动力”源自做好基层“三保”工作稳中求进的“定力”。人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的。一系列增量政策密集出台，发力逆周期调控，彰显中国财政的足够韧劲。

中国经济“驱动力”源自14亿人消费大市场所释放的内需“潜力”。今年以来，超大规模内需市场活力持续释放。

习近平总书记深刻指出，我们要坚定发展信心，保持战略定力，积极主动应对问题和挑战，用实实在在的高质量发展成效唱响中国经济光明论。

策划：孙志平、樊华

统筹：韩珅、王志斌

编导：马牧旺青

记者：杨琳、李小波、梁舜、李爱斌、孙青、王普、孙蕾

摄像：李思佳、郭杰文、夏鹏、武莹景

配音：王帅龙

新华社音视频部制作

(责编：胡永秋、杨光宇)

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