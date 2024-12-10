我国货物贸易月度进出口连续8个月保持增长
2024年12月10日11:07 | 来源：新华社
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今年以来，我国外贸运行总体平稳
海关总署12月10日发布数据
今年前11个月
我国货物贸易进出口总值39.79万亿元
同比增长4.9%
其中
11月份进出口3.75万亿元
同比增长1.2%
月度进出口连续8个月保持增长
近期
国务院常务会议审议通过了《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》
商务部、海关总署等部门也推出了
加快内外贸一体化发展
进一步优化口岸营商环境
促进企业通关便利等具体措施
外贸领域存量和增量政策协同发力
全年外贸可望平稳收官，实现质升量稳目标
记者：邹多为、胡林果
设计：何晓、潘一景
新华社国内部出品
(责编：徐婵、白宇)
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