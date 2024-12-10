新华社北京12月10日电题：今年前11月全国铁路建设取得新突破

新华社记者樊曦

仲冬时节，贵州安顺，贵州黄桶至广西百色铁路喜明隧道建设现场机械轰鸣，200多名来自中铁二十三局的建设者穿梭忙碌。全长4543米的喜明隧道地处苗岭山区，地质条件复杂，是黄百铁路贵州段重难点工程。建成通车后，黄百铁路作为西部陆海新通道标志性工程，将进一步完善区域铁路网布局。

今年以来，我国多地铁路项目建设取得新突破。记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至11月，全国铁路完成固定资产投资7117亿元、同比增长11.1%，现代化铁路基础设施体系建设高质量推进，较好发挥了铁路投资对全社会投资的有效带动作用。

近期，一批铁路项目开通或即将开通运营：罗布泊至若羌铁路米兰至若羌段开通运营；上海经苏州至湖州高铁、集宁经大同至原平高铁、怀柔至大兴城际铁路廊坊北至大兴机场段开始试运行。

与此同时，铁路部门优质高效推进铁路建设，强化安全、质量、环保和投资控制，一批重点工程取得积极进展。

在甘肃，由中铁十六局参建的天陇铁路全线最长隧道安化隧道进口段施工突破2000米，标志着项目建设取得阶段性成果。在河北，由中铁十八局承建的雄忻高铁站前四标不老峰隧道顺利贯通，标志着该标段7座隧道全部贯通，为雄忻高铁如期建成通车奠定基础。在陕西，由中铁十四局承建的延榆铁路控制性工程九里山隧道正在加快掘进。该隧道位于黄土高原丘陵沟壑区，最浅埋深仅约2米，施工要求和安全风险高。在江苏，由中铁十一局承建的沪渝蓉高铁通泰扬特大桥跨东姜黄河连续梁顺利合龙，为后续打开架梁施工通道迈出坚实一步。

“下一步，国铁集团将进一步统筹建设资源，优化施工组织，努力完成更多投资和实物工作量，确保实现年度建设任务目标。”国铁集团相关部门负责人表示，将持续做好在建项目施工组织，加快重点项目前期工作，为服务国家重大战略，巩固和增强经济回升向好态势多作贡献。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经