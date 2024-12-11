记者12月10日从中国科学院获悉，国家重大科研仪器研制项目——低能量强流高电荷态重离子研究装置，日前通过国家自然科学基金委员会组织的专家验收，我国重离子研究再添利器。

低能量强流高电荷态重离子研究装置示意图。（中国科学院近代物理研究所供图）

据介绍，这一装置由中国科学院近代物理研究所研制，是一种重离子加速器。重离子加速器用于加速比阿尔法粒子重的离子，通过加速器产生的接近光速的重离子束流，科学家可以探究微观世界一系列重要科学问题，不断拓展对物质世界的认知。同时，重离子加速器在新材料制备、疾病治疗等领域也被广泛应用。

“这是世界首台低能量强流高电荷态重离子研究装置。”此装置项目总负责人、中国科学院院士赵红卫介绍，与当前国际上已建成或在建的重离子加速器相比，这一装置具有多功能、小型化的优势，在多学科交叉前沿基础研究和重要应用领域具有广阔应用前景。

“此装置可提供流强高、电荷态高的重离子束流，且离子种类多、能量变化范围宽，将为核天体物理、原子物理等前沿研究及核能材料研发等应用研究提供先进实验条件。”中国科学院近代物理研究所加速器技术中心副主任孙良亭说。

验收专家组认为，这一装置运行稳定，达到了设计指标。研发团队自主研发解决了一系列技术瓶颈问题，核心设备总体性能处于世界领先水平。（记者张泉）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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