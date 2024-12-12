刘军国 邓剑洋

初见邱黎辉，大家被他的幽默风趣所吸引——农庄入口一个大大的二维码旁边有四个字“老板微信”……

1996年出生的邱黎辉大学毕业后回到浙江省丽水市遂昌县湖山乡，通过自己的努力，想为这片乡土带来新的发展机遇。

邱黎辉在展示农副产品。刘军国摄

几年前，邱黎辉返乡经营农庄。“在爷爷奶奶爸爸妈妈身边生活和工作很幸福。”慢慢地，他发现了在家乡工作的幸福。

如今，他在100多亩的桂花林里，散养鸡、鸭、鹅、羊，并将养殖场打造成一个集吃、游、娱、购于一体的生态农庄，命名为“樨鄉記”。

之所以叫“樨鄉記”，邱黎辉有自己的思考：“樨”是桂花的意思，“鄉”是因为乡里有郎才能发展得好，“記”是希望自己的农庄能成为百年品牌。

这个生态农庄的建成纯属巧合。

十多年前，那时的樨鄉記原本只是个偏远的家庭农场。当时桂花树的市场行情不错，家庭农场主人也就是邱黎辉的父亲邱金福，种下了这片百亩桂花林销售苗木。“后来苗木的价格越来越低，我爸爸就转型做林下经济，在树下散养些鸡、鸭、鹅、羊。我想让更多人知道我们遂昌的高品质‘山货’，大学毕业后，我就回家帮父母一起经营养殖场。”邱黎辉告诉记者。

邱黎辉并不满足于简单贩卖农产品，他结合养殖场附近的6000株桂花，改造了几幢闲置老泥房。

细雨蒙蒙，漫步山头，是一派人与自然和谐相处的画面。

桂花林里的桂飞鸡。刘军国摄

樨鄉記的鸡是吃着桂花长大的，有着一个文艺的名字——“桂飞鸡”：桂花树下低飞之意。由于养殖场内的鸡、鸭、鹅、羊都是山上散养，肉质鲜美，口感细腻。农庄的生意一直不错，越来越多的游客“登门造访”。

每到金秋十月，邱黎辉便开始打花、筛选、烘干、制茶……将丰收的桂花制作成桂花蜜、桂花酿和桂花茶，还有一部分融入樨鄉記的特色餐饮以及和桂花相关的一些农旅结合的文创产品当中。

“我尽量把农庄里的工作都安排给周边的叔叔阿姨们，目前已吸收10人就业。”邱黎辉介绍，2023年，农庄助销农副产品150余万元，带动周边村民增收30余万元。樨鄉記生态农庄助销农副产品150余万元，带动周边村民增收30余万元，获评丽水市市级“共富工坊”。

樨鄉記生态农庄一隅。刘军国摄

“希望通过自己的回归能为家乡带来一些改变，并影响和带动更多的年轻人回到家乡，为实现乡村全面振兴贡献力量。”邱黎辉对记者说。

(责编：罗知之、陈键)

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