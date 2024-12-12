新华社武汉12月12日电 题：南水北调工程生态效益日益显著

新华社记者李鹏翔、李思远、张阳

南水北调东中线一期工程全面通水十年来，华北地区地下水位持续回升、湖泊河流生态环境改善、人居景观提升，生态效益日益显现。

冬日的“华北之肾”白洋淀，水面还未完全封冻。舟行水上，枯黄的芦苇分出一条条纵横交错的水道，水鸟不时从中惊飞，掠过天空又消失在远处。

“潜水的是骨顶鸡，飞着的是白鹭。”从河北安新县赵北口镇李庄子村出发，船工李小卯一边指着，一边绘声绘色地讲起白洋淀近年的变化：从水面一度不足200平方公里，到如今扩大到近300平方公里，重新成为鸟类天堂，白洋淀可谓是经历了惊险的一跃。

为了适应人口增长和经济快速发展，华北地区长期大规模超采地下水，形成了全世界最大的地下水漏斗区。一时间“有河皆干、有水皆污”，水资源衰减、湿地干涸、水污染和生物多样性减少等一系列生态环境问题涌现。

转变得益于南水北调工程。

水利部副部长王道席介绍，南水北调东中线一期工程全面通水以来，生态效益日益显著。通过水源置换、生态补水，有效保障沿线河湖生态用水，累计向北方地区50多条河流生态补水118亿立方米。

通过南水置换当地生产生活主要用水，华北地区地下水超采局面得到缓解，总体达到采补平衡，地下水水位持续多年下降后实现连续回升，部分地区地下水漏斗正在消失。

数据显示，与2018年相比，京津冀治理区浅层地下水回升和稳定面积占比达92%，水位平均回升2.25米；深层承压水回升和稳定面积占比达97%，水位平均回升6.72米。

华北地区多地“枯萎”的泉水再次喷涌，是地下水位回升的直观证据之一。北京市81处泉眼干涸多年后实现复涌，济南“泉城”再现四季泉水喷涌景象，20世纪80年代断流的河北邢台百泉持续复涌，形成水域面积790亩……

同时，南水到来后，有条件腾出更多水资源为河流湖泊进行生态补水，带动了沿线治污、河道整治、生态修复等一系列工作，华北地区干涸的洼、淀、河、渠、湿地重现生机。

近10年海河流域河湖生态环境复苏成效评估结果显示，海河流域河湖正加快复苏，河流断流现象全面好转，湖泊水域面积稳定恢复，地下水超采治理成效明显，流域重现生机。

在山东省曾经的“酱油湖”南四湖及其支流白马河中，绝迹多年的小银鱼、毛刀鱼和被称为“水中大熊猫”的桃花水母再现，国家一级保护鸟类、全球极危物种青头潜鸭也频频“露面”。

守护着河北正定古城的滹沱河一度断流40多年，2公里宽的河床没有水，只有狂风大作时漫天昏黄的沙尘。如今滹沱河全域复流，夕阳照着宽阔的河面，映着成片的芦苇，重现文天祥笔下“横流数仞绝滹沱”的景象。

不只是滹沱河，1996年断流的北京母亲河永定河首次实现全年全线流动，天津市区海河水位升高、水质改善，“干渴”的京杭大运河实现全线水流贯通。华北地区的白河、淇河、安阳河、滏阳河、七里河等50多条河流实现生态复苏。

南水北调通水以来，初步形成了河畅、水清、岸绿、景美的靓丽风景线，营造了优美的人居景观。

碧空如洗，从高处俯瞰，南水北调中线干渠像一条蓝色丝带贯穿河南焦作这座百年煤城。焦作火车站就在干渠不远处，以前附近是环境脏乱差的棚户区，如今干渠两旁新建了“天河公园”，沿岸10公里长的绿道分布着300多种树木，前来散步、跑步的市民络绎不绝。邢台名泉黑龙潭复涌后，一串串水泡从5米多深的水底汩汩涌出，形成百亩大小的水面，吸引游客纷纷前来打卡。

十年来，一渠清水缓缓北上，润泽北方大地，生态效益日益显现。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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