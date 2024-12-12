人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

南水北调工程生态效益日益显著

2024年12月12日18:41 | 来源：新华网
小字号

新华社武汉12月12日电 题：南水北调工程生态效益日益显著

新华社记者李鹏翔、李思远、张阳

南水北调东中线一期工程全面通水十年来，华北地区地下水位持续回升、湖泊河流生态环境改善、人居景观提升，生态效益日益显现。

冬日的“华北之肾”白洋淀，水面还未完全封冻。舟行水上，枯黄的芦苇分出一条条纵横交错的水道，水鸟不时从中惊飞，掠过天空又消失在远处。

“潜水的是骨顶鸡，飞着的是白鹭。”从河北安新县赵北口镇李庄子村出发，船工李小卯一边指着，一边绘声绘色地讲起白洋淀近年的变化：从水面一度不足200平方公里，到如今扩大到近300平方公里，重新成为鸟类天堂，白洋淀可谓是经历了惊险的一跃。

为了适应人口增长和经济快速发展，华北地区长期大规模超采地下水，形成了全世界最大的地下水漏斗区。一时间“有河皆干、有水皆污”，水资源衰减、湿地干涸、水污染和生物多样性减少等一系列生态环境问题涌现。

转变得益于南水北调工程。

水利部副部长王道席介绍，南水北调东中线一期工程全面通水以来，生态效益日益显著。通过水源置换、生态补水，有效保障沿线河湖生态用水，累计向北方地区50多条河流生态补水118亿立方米。

通过南水置换当地生产生活主要用水，华北地区地下水超采局面得到缓解，总体达到采补平衡，地下水水位持续多年下降后实现连续回升，部分地区地下水漏斗正在消失。

数据显示，与2018年相比，京津冀治理区浅层地下水回升和稳定面积占比达92%，水位平均回升2.25米；深层承压水回升和稳定面积占比达97%，水位平均回升6.72米。

华北地区多地“枯萎”的泉水再次喷涌，是地下水位回升的直观证据之一。北京市81处泉眼干涸多年后实现复涌，济南“泉城”再现四季泉水喷涌景象，20世纪80年代断流的河北邢台百泉持续复涌，形成水域面积790亩……

同时，南水到来后，有条件腾出更多水资源为河流湖泊进行生态补水，带动了沿线治污、河道整治、生态修复等一系列工作，华北地区干涸的洼、淀、河、渠、湿地重现生机。

近10年海河流域河湖生态环境复苏成效评估结果显示，海河流域河湖正加快复苏，河流断流现象全面好转，湖泊水域面积稳定恢复，地下水超采治理成效明显，流域重现生机。

在山东省曾经的“酱油湖”南四湖及其支流白马河中，绝迹多年的小银鱼、毛刀鱼和被称为“水中大熊猫”的桃花水母再现，国家一级保护鸟类、全球极危物种青头潜鸭也频频“露面”。

守护着河北正定古城的滹沱河一度断流40多年，2公里宽的河床没有水，只有狂风大作时漫天昏黄的沙尘。如今滹沱河全域复流，夕阳照着宽阔的河面，映着成片的芦苇，重现文天祥笔下“横流数仞绝滹沱”的景象。

不只是滹沱河，1996年断流的北京母亲河永定河首次实现全年全线流动，天津市区海河水位升高、水质改善，“干渴”的京杭大运河实现全线水流贯通。华北地区的白河、淇河、安阳河、滏阳河、七里河等50多条河流实现生态复苏。

南水北调通水以来，初步形成了河畅、水清、岸绿、景美的靓丽风景线，营造了优美的人居景观。

碧空如洗，从高处俯瞰，南水北调中线干渠像一条蓝色丝带贯穿河南焦作这座百年煤城。焦作火车站就在干渠不远处，以前附近是环境脏乱差的棚户区，如今干渠两旁新建了“天河公园”，沿岸10公里长的绿道分布着300多种树木，前来散步、跑步的市民络绎不绝。邢台名泉黑龙潭复涌后，一串串水泡从5米多深的水底汩汩涌出，形成百亩大小的水面，吸引游客纷纷前来打卡。

十年来，一渠清水缓缓北上，润泽北方大地，生态效益日益显现。

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“远水解近渴” 十年南水润北国
　　“10年前，烧水壶底一层厚厚的水垢。为了喝好水，家里不得不买矿泉水。…
财政部在香港发行60亿元人民币国债
　　人民网北京12月12日电 （记者王震）据财政部网站消息，12月11日，中华人民共和国财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2024年第六期60亿元人民币国债，受到投资者广泛欢迎，认购倍数3.58倍。其中，2年期（增发）20亿元，发行价格100.62元，对应发行利率1.70%；3年期（增发）20亿元，发行价格101.28元，对应发行利率1.70%；5年期（增发）20亿元，发行价格102.41元，对应发行利率1.80%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部