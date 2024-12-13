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贵州省仁怀市大坝镇：加快“四在农家·和美乡村”建设 绘就乡村振兴新画卷

2024年12月13日11:06 | 来源：人民网
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今年以来，贵州省仁怀市大坝镇坚持党建引领，扎实推进“四在农家·和美乡村”建设，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，有力有效推进乡村全面振兴。

“富”字首位创增收。抢抓高标准农田建设政策机遇，推动全域高粱产业发展，共种植高粱2.2万亩，产值5280余万元。超前谋划“高粱+蔬菜”产业，整合市级资金264.9万元，发展豌豆尖3000亩，榨菜5000亩，产值720余万元。争取社会化服务资金60万元，聘请农机专业合作社为群众提供全流程机械化服务。引进疫木处置加工集体经济项目，每年租赁收入40万元。2024年全镇共发展集体经济项目15个，村级集体经营性收入达到422万元，同比增长14%。

“学”字关键聚人才。严格落实“五个一批”要求，储备村级后备力量41名，开展谈话80人次。举行“干部大讲堂”“擂台比武”26次，党员轮训全覆盖。培育农村职业经纪人、新型职业农民、“领头雁”240余人，90余名乡土人才、大学生回乡创业、到村任职。开展种植养殖技术培训26期，200余人口实现稳岗就业。积极探索“农家书屋+红色党建”模式，举办各类阅读活动20余场次。组建7支志愿服务队，开展志愿服务26次。

“乐”字破题树新风。培育“法律明白人”55名，专职调解员9名，全面推行社区民警到村任主任助理，强化农村法治服务。深入推进积分制管理，开展“净美农家”示范户评选，兑换积分折资35000余元。盘活村级闲置资产，采取“政府补助、企业赞助、社会捐助、村级自筹”的方式，探索打造“合约食堂”，签订移风易俗承诺书732户，推动形成邻里和睦、守望相助的良好乡风。推行“党建+金融”模式，协调茅台农商银行大坝支行设立2000万元“四在农家·和美乡村”专项助贷金，用于强农惠农助农。截至目前，开展普惠金融服务活动8场次，665户农户授信7000余万元，提供贷款1171万元。

“美”字强基展新颜。紧扣“一园一区”发展定位，全面夯实城乡交通、水利、电力、通信、环保、防灾减灾等基础设施，争取500余万元建成大沙坝应急提水工程，争取1000余万元实施簸箕坝村人居环境整治、安全人饮改造提升和新田村沟渠维修改造、街道社区和小耳沟村窄路面加宽、集镇农贸市场改造等项目，争取1700余万元建成集镇排洪沟渠。采取“以奖代补”方式，实施厕所革命32户，投入资金1250万元实施农村环境整治和生活污水治理项目。建成垃圾压缩转运站1个，日转运垃圾8吨。建成水处理厂6座、30立方以上蓄水池185个、应急小水窖359个，安装入户管网458千米。开通2条城乡公交，6条农村区域公交，群众幸福指数大幅提升。（陆正伟、蔡禹灵）

(责编：曹淼、李源)
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