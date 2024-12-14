原标题：惠企政策落地落细 助推民营经济高质量发展

民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。记者日前在采访调研中了解到，各方加力落实助企帮扶政策，为企业出实招解难题，持续优化营商环境，助推民营经济高质量发展。

“先是科创天使投资公司投了200万元股权融资，随后，两家银行跟进贷款支持1000万元。”去年8月在天津创业的何建军说，初创关键时期的“血液输送”为公司装上了发展“发动机”。

不久前，天津市中小企业融资担保中心又给何建军提供1500万元的担保。目前，何建军团队研发的镍基焊接材料开始试生产，市场前景广阔。

融资“活水”，助力民营企业迈过初创难关。中国人民银行数据显示，10月末，专精特新企业贷款余额4.23万亿元，同比增长13.6%；科技型中小企业贷款余额3.17万亿元，同比增长21%；普惠小微贷款余额33万亿元左右，同比增长15%左右。

持续推进减税降费，降低民营企业经营成本，有力支持民营企业发展壮大。统计数据显示，2023年，民营经济纳税人新增减税降费及退税缓费16864.6亿元，占全国新增减税降费及退税缓费的75.7%。今年前三季度，小微企业享受税费减免9461亿元，同比增长6.7%。

良好的营商环境是企业生存发展的土壤。记者了解到，针对妨碍市场公平准入、限制企业跨区迁移等问题，有关部门和地方出台了一系列切实有效的政策措施，便利企业发展。

“只填了新地址，政府就帮我们都搞定了！”重庆锦似春商贸有限公司负责人刘女士说，公司准备迁移城区，本想为执照、税务、社保等迁移多预留一个月时间，没想到“迁移一件事”可以把公司的执照、税务、社保等一并办结，不仅效率提高了，还连带省了一个月房租。

涉企收费问题关系企业核心利益，治理乱收费是为企业减负的重要举措。安徽持续加强涉企收费监测监管，动态掌握企业负担情况、及时发现涉企违规收费线索；河南通过建立部门联合抽查事项清单、实施部门联合抽查检查等形式，提升协同监管能力……多地拿出实招硬招，着力整治涉企违规收费，切实减轻企业负担。

以推进“高效办成一件事”为牵引，提高政务服务水平；加快推动出台民营经济促进法；施行《公平竞争审查条例》……一系列惠企政策举措出台落地，深入破除市场准入壁垒，为民营企业持续健康发展创造更加公平、更有活力的市场环境。

国家发展改革委有关负责人表示，随着民营经济发展政策体系不断完善、发展市场环境不断优化、发展要素支持进一步强化、发展工作机制更加完善，民营经济持续发展壮大。

从量上看，2012年至2023年，民营企业占全国企业总量由79.4%提高至92.3%、达5300余万户，个体工商户由4000余万户增加至1.24亿户。市场监管总局数据显示，截至2024年9月底，全国登记在册民营企业数量超过5500万户。今年前三季度，全国新设民营企业619.1万户。

从质上看，今年前三季度，全国新设“四新”经济民营企业271.8万户，占同期新设民营企业总量四成。截至9月底，我国“四新”经济民营企业达到2181.6万户；新设“数字经济”民营企业81.5万户，占到新设民营企业总量的13.2%。

当前，企业发展活力持续增强。中国中小企业协会最新数据显示，11月中小企业发展指数为89.2，较10月上升0.2点，连续2个月上升。

国家发展改革委有关负责人表示，将坚持“两个毫不动摇”，不断完善适应各种所有制经济发展需要的高水平社会主义市场经济体制，在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面推出务实管用举措，狠抓政策落地落实，全力优环境强服务、破壁垒解难题、疏堵点提信心，促进民营经济高质量发展。（新华社记者魏玉坤、韩佳诺）

(责编：王连香、杨迪)

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