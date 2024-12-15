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推动经济持续回升向好

权威人士解读中央经济工作会议精神

2024年12月15日08:25 | 来源：新华每日电讯 要闻
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新华社北京12月14日电（记者严赋憬 邹多为）刚刚闭幕的中央经济工作会议分析当前经济形势，部署2025年经济工作。14日，由中国国际经济交流中心举办的2024-2025中国经济年会在京举行。多位权威人士结合社会关切的热点问题，阐释中央经济工作会议精神。

今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来的发展历程很不平凡，成绩令人鼓舞。

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀说，我国经济社会发展主要目标任务即将顺利完成，预计今年我国经济增长5%左右，对全球经济增长的贡献接近30%。就业、物价保持稳定，国际收支基本平衡，国家外汇储备保持在3.2万亿美元以上。

当前，我国经济运行仍面临不少困难和挑战。中央经济工作会议指出“要正视困难、坚定信心，努力把各方面积极因素转化为发展实绩”。

国家发展改革委副主任赵辰昕表示，要准确把握明年我国发展面临的挑战和机遇：一方面，外部环境更趋复杂严峻，国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，巩固经济回升向好态势难度仍然较大；另一方面，我国经济发展的基本面没有改变，市场潜力大、经济韧性强等有利条件没有改变，支撑高质量发展的积极因素在不断增多。

“明年要把握好政策取向和政策重点，实施更加积极有为的宏观政策，着力扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期，激发活力。”他说。

在宏观调控方面，中央经济工作会议提出“实施更加积极有为的宏观政策”“要实施更加积极的财政政策”“要实施适度宽松的货币政策”。

韩文秀说，这与以往多年相比，在提法上发生了重大变化，有利于加大逆周期调节力度，更好应对经济运行中的不稳定、不确定因素，为实现全年目标任务提供强有力的政策支撑。

中国国际经济交流中心副理事长王一鸣认为，积极财政政策的核心要义是对总需求有正向拉动作用，广义财政支出增速要大于名义GDP增速。明年要通过提高财政赤字率、加大财政支出强度、增加发行超长期特别国债、增加地方政府专项债券发行使用、优化财政支出结构等举措，确保财政政策持续用力、更加给力。

“今年货币政策坚持支持性立场，助力经济平稳运行。”中国人民银行研究局局长王信说，明年将适度加大总量性和结构性货币政策的支持力度，适时降准降息，加大货币信贷投放力度，加大对重点战略、重点领域和薄弱环节支持力度，更加有效满足发展需要，助力实现增长稳、就业稳和物价合理回升的优化组合。

展望明年，中央经济工作会议部署九方面重点任务，涵盖全方位扩大国内需求、建设现代化产业体系等。

在扩内需方面，商务部副部长盛秋平表示，从国际经验看，大国经济的特征都是内需为主导、内部可循环。下一步要把促消费和惠民生结合起来，大力实施提振消费专项行动，推出更多务实举措，持续释放消费潜力，重点从实施消费品以旧换新、创新举办促消费活动、扩大服务消费、培育壮大新型消费、改善消费条件等方面发力。

“商务部还将加快出台推动首发经济的政策文件，指导各地找准定位，因地制宜发展首发经济。”他说。

对于中央经济工作会议提出的“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，住房和城乡建设部副部长董建国说，截至11月底，全国保交房攻坚战已交付住房324万套，给购房人吃下了“定心丸”，也明显改善了市场预期。

董建国表示，接下来，将着力释放需求，因城施策，加力实施城中村和城市危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力；同时着力改善供给，在严控增量、优化存量、提高质量上下功夫，合理控制房地产新增的用地供应，大力实施城市更新，推动房地产企业有效盘活存量用地，加快构建房地产发展新模式。

与会嘉宾一致认为，做好明年经济工作意义重大，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定信心，奋发有为，干字当头，求真务实，推动经济持续回升向好，为推进中国式现代化作出新的更大贡献。

(责编：王震、陈键)
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