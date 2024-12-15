新华社北京12月14日电（记者魏弘毅）记者从水利部获悉，受持续冷空气影响，黄河14日出现2024至2025年度首次封河，日期较常年（1971至2020年均值为12月3日）偏晚11天。

水利部相关负责人介绍，封河地点位于内蒙古河段土默特右旗贺成全村，长度1千米。封河流量为764立方米每秒，接近本年度黄河防凌调度方案设定的封河流量750立方米每秒。

针对相关情况，水利部和水利部黄河水利委员会及宁夏、内蒙古、陕西等省区水利部门提前启动防凌日监测、周会商运行机制，科学研判封河模式、时机、位置，为防凌决策提供科学依据；强化刘家峡、海勃湾、万家寨等水库实时调度，精准控制封河流量；强化隐患排查，提前拆除内蒙古河段浮桥、施工栈桥等行凌障碍，确保行凌畅通。水利部派出工作组调研督促内蒙古自治区落实各项防凌措施，确保人民群众生命财产安全和黄河干支流堤防不决口。

据介绍，黄河目前已进入封河关键期，凌情总体平稳。水利部将密切关注黄河凌情发展变化，科学调度骨干水库，强化工程巡查与管理，指导督促有关地方落实防凌责任和防御措施，确保黄河防凌安全。

(责编：王震、陈键)

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