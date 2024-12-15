人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

黄河出现2024至2025年度首次封河

2024年12月15日08:27 | 来源：新华社
小字号

新华社北京12月14日电（记者魏弘毅）记者从水利部获悉，受持续冷空气影响，黄河14日出现2024至2025年度首次封河，日期较常年（1971至2020年均值为12月3日）偏晚11天。

水利部相关负责人介绍，封河地点位于内蒙古河段土默特右旗贺成全村，长度1千米。封河流量为764立方米每秒，接近本年度黄河防凌调度方案设定的封河流量750立方米每秒。

针对相关情况，水利部和水利部黄河水利委员会及宁夏、内蒙古、陕西等省区水利部门提前启动防凌日监测、周会商运行机制，科学研判封河模式、时机、位置，为防凌决策提供科学依据；强化刘家峡、海勃湾、万家寨等水库实时调度，精准控制封河流量；强化隐患排查，提前拆除内蒙古河段浮桥、施工栈桥等行凌障碍，确保行凌畅通。水利部派出工作组调研督促内蒙古自治区落实各项防凌措施，确保人民群众生命财产安全和黄河干支流堤防不决口。

据介绍，黄河目前已进入封河关键期，凌情总体平稳。水利部将密切关注黄河凌情发展变化，科学调度骨干水库，强化工程巡查与管理，指导督促有关地方落实防凌责任和防御措施，确保黄河防凌安全。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜2025年经济大盘，如何关联咱们的“小日子”？
　　明确提出“稳住楼市股市”； 货币政策再提“适度宽松”； 首次出现“加强超常规逆周期调节”…… 前不久召开的中共中央政治局会议，让大家对2025年的经济政策充满期待。紧接着召开的中央经济工作会议进一步部署了切实有力的具体政策。…
2024消费责任对话活动在杭州举办
　　人民网北京12月14日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会了解到，2024消费责任对话活动在浙江省杭州市举办。 会上，中国消费者协会秘书长王振宇表示，产品和服务的质量关乎消费意愿，是消费者敢消费、愿消费、畅享品质消费的重要基础。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部