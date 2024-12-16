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内蒙古口岸今年以来货运量客运量均创新高

2024年12月16日05:32 | 来源：新华网
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　　新华社呼和浩特12月15日电（记者赵泽辉）记者从内蒙古自治区口岸管理办公室获悉，今年截至12月15日，全区口岸货运量突破1.2亿吨、客运量突破500万人次，均创历史新高。其中，货运量同比增长17%，提前16天完成全年任务；客运量同比增长61%。

　　今年1至11月，内蒙古进出口总额达1882.1亿元，同比增长9.5%。其中，“新三样”出口额、二手车出口量、跨境电商交易额、互市贸易交易额分别同比增长50.3%、66.7%、48.3%和90.2%。

　　近年来，内蒙古不断推动“经济通道”向“通道经济”转变，口岸地区“过路经济”向“落地经济”转型越来越快，质量越来越高，“口岸+园区”“口岸+腹地”的联动发展新格局正在形成。

　　内蒙古口岸办主任刘永明表示，下一步，内蒙古将继续深化口岸经济发展，加快推进口岸基础设施建设和智能化改造，全面提升通关效率，同时将充分发挥向北开放重要桥头堡作用，深化与共建“一带一路”国家的经贸合作，推动口岸经济高质量发展。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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