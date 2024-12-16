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7部门发文实施零售业创新提升工程

2024年12月16日10:56 | 来源：新华网
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新华社北京12月16日电（记者谢希瑶、韩佳诺）商务部等7部门近日联合印发的《零售业创新提升工程实施方案》16日对外发布，聚焦百货店、购物中心、超市、社区商业中心等零售商业设施改造提升和创新转型。

方案提出，按照“全面部署、试点探索”思路，以城市试点为抓手，通过健全工作机制、创新工作方式、强化支持政策，力争到2029年，初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系。

方案部署五个方面的工作任务。一是推动场景化改造，鼓励融合性商业，创新时尚型商业，倡导策展型商业，培育主题式商业，完善社区型商业。二是推动品质化供给，以消费者为中心，诚信经营、品质当先、服务至上，优化商品和服务体验。三是推动数字化赋能，推动实体零售与数字经济深度融合，形成新质生产力，提升效率，让消费更便捷。四是推动多元化创新，鼓励业态融合，“大而强”“小而美”“专而精”与“一店多能”模式百花齐放。五是推动供应链提升，鼓励强化协同，优化流通渠道，高效衔接供销，促进降本增效。

方案明确了开展摸底调查、编制试点方案、推动项目启动、调动各方力量、“一店一策”改造的工作路径。提出了加大金融支持、优化经营环境、搭建交流平台、夯实发展基础等保障措施。将零售业创新提升与一刻钟便民生活圈、推进完整社区建设、发展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、营造线上线下公平竞争环境等相衔接，加强政策集成，与盘活存量资产、推动商旅文融合、发展首发经济、推广国货“潮品”等相结合，形成工作合力。

据了解，下一步，商务部等7部门将深入实施零售业创新提升工程，通过每年确定一批零售业创新提升试点城市，完成一批存量零售商业设施改造，推广一批经验成熟的典型案例，引导和推动零售业高质量发展，更好发挥零售业在引导生产、扩大消费、吸纳就业、保障民生等方面的重要作用，为建设现代商贸流通体系、畅通经济循环提供必要支撑。

(责编：王静、牛镛)
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