新华社北京12月16日电 题：这份方案促零售业创新提升 让居民安心消费

新华社记者谢希瑶、韩佳诺

引导零售企业特色化发展，差异化定位，坚定走高质量发展之路，满足人民对美好生活的需要……商务部等7部门近日联合印发的《零售业创新提升工程实施方案》16日公开发布，商务部流通发展司负责人当日就方案进行解读。

方案出台的背景是什么？

这位负责人表示，为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会，以及中央经济工作会议精神，推动零售业创新提升和高质量发展，完善现代商贸流通体系，健全扩大消费的长效机制，全方位扩大国内需求，商务部等7部门联合出台了此方案。

零售业事关国计民生。近年来，我国零售业规模稳中有增，2021年至2023年，三年商品零售额平均增长6.0%，2024年1至10月，我国商品零售额35.5万亿元，同比增长3.2％；消费拉动作用显著，2023年我国商品零售额41.9万亿元，占当年社会消费品零售总额的89.0%；就业吸纳功能凸显，2023年，零售业吸纳就业人数约6000万人，占全国就业人数的8%；业态模式创新活跃，仓储会员店、品质化超市、社区便民商业中心等新业态稳步发展，电子商务、即时零售等新模式加速成长。

同时，我国零售业也存在业态发展不平衡、部分设施运营低效、经营承压及优质供给不足等问题。当前，众多零售企业正在积极创新转型，行业处于变革关键期，亟待加强行业指导和政策支持。

这位负责人介绍，方案起草过程中，广泛开展调研、座谈，充分总结各类主体的有益探索，认真研判行业形势，研究分析遇到的困难问题，在征求并吸纳有关部门意见基础上，提出促进零售业创新转型和改造提升的政策措施，为建设现代商贸流通体系、畅通经济循环、大力提振消费提供重要支撑。

方案有哪些主要内容？

方案明确了“全面部署、试点探索”的思路，聚焦零售商业设施改造提升，并对试点探索作出具体安排，提出力争到2029年，初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系的工作目标。

方案明确五个方面的主要任务：推动场景化改造，鼓励融合性商业，创新时尚型商业，倡导策展型商业，培育主题式商业，完善社区型商业。推动品质化供给，以消费者为中心，诚信经营、品质当先、服务至上，优化商品和服务体验，让消费更放心。推动数字化赋能，推动实体零售与数字经济深度融合，形成新质生产力，提升效率，让消费更便捷。推动多元化创新，鼓励业态融合，“大而强”“小而美”“专而精”与“一店多能”模式百花齐放。推动供应链提升，鼓励强化协同，优化流通渠道，高效衔接供销，促进降本增效。

方案细化工作路径和保障政策：从加大金融支持、优化经营环境、搭建交流平台、夯实发展基础等四个方面细化了保障措施，加强相关部门政策集成，形成工作合力；从摸底调查、编制方案、周密策划、凝聚合力、“一店一策”改造等五个方面明晰了推进路径，增强操作性；从申报流程、方案编制、项目清单、推广案例经验等方面划定了试点路线图。

这位负责人介绍，方案特点主要体现为“四个并重”。

一是市场主导与政府引导并重。方案鼓励和支持国企、民营、外资企业等各类经营主体盘活商业设施，发挥运营主体作用，鼓励运营商发挥专业优势，积极参与招商，鼓励金融机构和社会资本对接改造项目。同时，方案强调要系统谋划，编制方案、成立机制、政策保障、优化环境，做到统筹推进，强调要因地制宜，结合实际、问需于企、问计于企，鼓励社会中介组织和咨询机构参与，推动实施项目更新改造。

二是硬设施与软环境并重。方案围绕存量商业设施改造提升，对商业风貌塑造、建筑结构加固、内部设计装修、设施设备配置提出具体更新方向和“一店一策”原则要求，打造温馨舒适的消费新场景。坚持分类施策，对百货店、购物中心提出融合型商业、时尚型商业、策展型商业、主题型商业、社区型商业等转型方向，提高运营效能，实现可持续发展。

三是好商品与优服务并重。方案倡导回归商业本质，以消费者为中心，诚信经营、品质当先、服务至上，为顾客提供好商品、好服务。将优化品质供给作为主要任务之一，引导推广国货“潮品”、招引全球品牌、开展跨境直采等提供更多品类、更高品质的好商品，鼓励提供去“皮”称重、送装一体、贴心售后等良好服务。引导零售企业特色化发展，差异化定位，坚定走高质量发展之路，满足人民对美好生活的需要。

四是促消费与惠民生并重。方案鼓励百货、购物中心为消费者提供“一站式”服务，鼓励超市、便利店发展“一店多能”，搭载便民服务项目；培育“小而美”“专而精”特色店铺，推广即时零售、配送到家，让居民便利消费、安心消费。同时，鼓励完善社区型商业，发展社区型购物中心、便民商业中心，丰富便利店、菜市场等基本保障业态，以及娱乐、健身等品质提升业态，加强适老化、适幼化改造，打造一刻钟便民生活圈，举办便民生活节，更好发挥民生保障作用。

(责编：王静、牛镛)

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