人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多部门部署加大对重点企业的内贸险保障力度

2024年12月16日22:44 | 来源：新华网
小字号

新华社北京12月16日电（记者魏玉坤）记者16日从国家发展改革委获悉，国家发展改革委等多部门近日联合印发《关于发挥国内贸易信用保险作用 助力提高内外贸一体化水平的意见》，提出加大对重点企业的内贸险保障力度，更好发挥内贸险助力提高内外贸一体化水平的作用。

国内贸易信用保险能够分散企业贸易风险、降低市场流通成本，有利于促进商品服务畅通流动、优化贸易环境，是支持外贸企业拓内销的有效手段，对促进内外贸一体化发展具有重要支撑作用。

意见提出加大对重点企业的内贸险保障力度、深化内贸险供给侧改革、完善内贸险配套制度、加强组织实施和跟踪问效等四个方面政策，具体措施主要包括提升内贸险承保能力、丰富内贸险产品和制度供给、优化企业投保内贸险费率机制、加大对内贸险推广支持力度、依法打击虚假合同和骗保等行为。

意见明确，建立促进内贸险高质量发展的部门联动工作机制，开展不定期工作会商，加强对内贸险发展的统筹协调和组织领导。各地区、各部门要明确责任单位，制定细化落实举措，明确时间表和路线图，扎实推进相关工作。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
11月份外汇市场运行平稳 主要渠道跨境资金流动总体稳定
　　人民网北京12月16日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局16日公布的银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，11月份，我国外汇市场运行平稳，主要渠道跨境资金流动总体稳定。 数据显示，11月，银行结汇2044亿美元，售汇2009亿美元；银行代客涉外收入5932亿美元，对外付款6127亿美元。…
从白泽与院士的对话理解茶与健康
　　人民网北京12月16日电 （记者夏晓伦）茶，作为世界三大饮品之一，在人们的日常生活中占据着重要地位。小小的一片茶叶，为何能历经千年而不衰？它蕴含着怎样的健康奥秘？我们又应如何科学饮茶？ 在近日举办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛上，人民网数字人主持人白泽与中国工程院院士、湖南师范大学校长刘仲华共话茶与健康，深入探讨科技赋能、文化铸魂如何协同推进茶产业高质量发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部