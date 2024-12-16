新华社北京12月16日电（记者魏玉坤）记者16日从国家发展改革委获悉，国家发展改革委等多部门近日联合印发《关于发挥国内贸易信用保险作用 助力提高内外贸一体化水平的意见》，提出加大对重点企业的内贸险保障力度，更好发挥内贸险助力提高内外贸一体化水平的作用。

国内贸易信用保险能够分散企业贸易风险、降低市场流通成本，有利于促进商品服务畅通流动、优化贸易环境，是支持外贸企业拓内销的有效手段，对促进内外贸一体化发展具有重要支撑作用。

意见提出加大对重点企业的内贸险保障力度、深化内贸险供给侧改革、完善内贸险配套制度、加强组织实施和跟踪问效等四个方面政策，具体措施主要包括提升内贸险承保能力、丰富内贸险产品和制度供给、优化企业投保内贸险费率机制、加大对内贸险推广支持力度、依法打击虚假合同和骗保等行为。

意见明确，建立促进内贸险高质量发展的部门联动工作机制，开展不定期工作会商，加强对内贸险发展的统筹协调和组织领导。各地区、各部门要明确责任单位，制定细化落实举措，明确时间表和路线图，扎实推进相关工作。

(责编：卫嘉、白宇)

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