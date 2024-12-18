人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

闽粤联网工程输送电量超过100亿千瓦时

2024年12月18日08:32 | 来源：新华网
小字号

原标题：闽粤联网工程输送电量超过100亿千瓦时

　　从国家电网公司获悉，截至12月15日，闽粤联网工程累计输送电量超100亿千瓦时，其中，福建输送广东电量60亿千瓦时，广东输送福建电量40亿千瓦时，有效提升了两省电力保供能力，输送总电量相当于270多万户家庭一年的用电量。

　　闽粤联网工程是国家“十四五”发展规划重点电力项目，是福建、广东两省和国家电网、南方电网两网深化合作的标志性工程。该工程于2022年9月30日竣工投产，线路全长303公里，输送容量最高达200万千瓦。该工程作为连接福建、广东两省的电力大动脉，实现了两省间电力互联互通与余缺互济，对落实国家能源安全新战略，增强闽粤供电保障能力，提高两省电网资源优化配置能力和经济运行水平，助力实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。

　　发挥电力余缺互济作用，增强闽粤供电保障能力。福建、广东经济发展快、用电需求大，且两省产业结构不同，日用电特性、月用电特性等也存在差异，电网负荷日高峰时段和月高峰时段相对错开，电源结构和用电特性具有极强的互补性。福建拥有风、光、水、气、核等多种清洁能源，是电源结构最完整、电源类型最多的省份之一，电力在自平衡基础上具备季节性向外省输出的条件。广东电网则是典型的受端电网，近30%的电力需要从省外输入。闽粤联网工程投运后，充分发挥了两省间电力互补互济、调剂余缺作用。今夏，全国多个省份出现持续性高温天气，福建、广东电网最大用电负荷均创历史新高。5月11日，闽粤联网工程首次以200万千瓦的满功率输电能力从福建向广东送电。7月4日，该工程首次以200万千瓦的满功率输电能力从广东向福建送电。今年迎峰度夏期间，闽粤联网工程双向互送总电量达19.5亿千瓦时，进一步增加闽粤供电保障能力，缓解两地夏季负荷高峰期的供电压力。

　　开展省间电力互济交易，促进能源绿色低碳转型。福建、广东是经济大省、经济强省，也是能源电力负荷中心。国家电网充分发挥两省电力资源互济优势，积极开展省间电力互济交易，通过闽粤联网工程实现与南方电网的常态化省间电力互济交易，提高两省电网的资源优化配置能力和经济运行水平。据统计，两省之间自首次电力交易开展以来，已累计完成28次电力互送交易。“十四五”期间，闽粤两省风电等新能源总装机预计超过4000万千瓦，在能源结构中所占比例大幅增加，新能源消纳压力不断增大。闽粤联网工程有力促进福建、广东两省新能源消纳，大幅降低保障新能源消纳的调节性电源建设成本。通过闽粤联网，两地季节性送电电力可达50万千瓦至200万千瓦，相当于减少一座大型火电厂的建设，进一步推动两省能源绿色低碳转型。

　　强化省间电力应急互备，提高闽粤两地供电可靠性。福建、广东均是东南沿海自然灾害多发地区，由于地理位置及周边环境的差异，两省同时受灾的可能性较小。闽粤电网工程投运，不仅实现两省电网异步互联，更为彼此紧急支援创造了条件。闽粤联网投运以来，一旦面临台风、暴雨、洪灾等自然灾害，福建、广东其中一方可作为备用紧急支援另一方，降低电网运行风险，提升极端条件下的保供电能力和事故应急处置能力。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
截至10月底全国脱贫人口务工就业总规模达3307.9万人
　　统计数据显示：截至10月底，全国脱贫人口务工就业总规模达到3307.9万人，超年度目标任务288.8万人，较2023年同期增加9.7万人。今年以来，推进防止返贫就业攻坚行动不断加力，帮扶实效持续提高。…
中央气象台发布大风蓝色预警
　　人民网北京12月18日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，12月18日08时至19日08时，西藏北部、青海南部、川西高原北部、内蒙古西部等地部分地区有5-7级、阵风8-10级的大风；黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域将有7-8级、阵风9-10级的北到东北风，其中台湾海峡、台湾东南洋面的风力可达9级、阵风10-11级。 12月19日08时至20日08时，西藏北部、青海南部、川西高原北部、内蒙古中部等地部分地区有5-7级、阵风8-10级的大风；东海东北部和西南部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域将有7-8级、阵风9-10级的北到东北风。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部