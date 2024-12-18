原标题：闽粤联网工程输送电量超过100亿千瓦时

从国家电网公司获悉，截至12月15日，闽粤联网工程累计输送电量超100亿千瓦时，其中，福建输送广东电量60亿千瓦时，广东输送福建电量40亿千瓦时，有效提升了两省电力保供能力，输送总电量相当于270多万户家庭一年的用电量。

闽粤联网工程是国家“十四五”发展规划重点电力项目，是福建、广东两省和国家电网、南方电网两网深化合作的标志性工程。该工程于2022年9月30日竣工投产，线路全长303公里，输送容量最高达200万千瓦。该工程作为连接福建、广东两省的电力大动脉，实现了两省间电力互联互通与余缺互济，对落实国家能源安全新战略，增强闽粤供电保障能力，提高两省电网资源优化配置能力和经济运行水平，助力实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。

发挥电力余缺互济作用，增强闽粤供电保障能力。福建、广东经济发展快、用电需求大，且两省产业结构不同，日用电特性、月用电特性等也存在差异，电网负荷日高峰时段和月高峰时段相对错开，电源结构和用电特性具有极强的互补性。福建拥有风、光、水、气、核等多种清洁能源，是电源结构最完整、电源类型最多的省份之一，电力在自平衡基础上具备季节性向外省输出的条件。广东电网则是典型的受端电网，近30%的电力需要从省外输入。闽粤联网工程投运后，充分发挥了两省间电力互补互济、调剂余缺作用。今夏，全国多个省份出现持续性高温天气，福建、广东电网最大用电负荷均创历史新高。5月11日，闽粤联网工程首次以200万千瓦的满功率输电能力从福建向广东送电。7月4日，该工程首次以200万千瓦的满功率输电能力从广东向福建送电。今年迎峰度夏期间，闽粤联网工程双向互送总电量达19.5亿千瓦时，进一步增加闽粤供电保障能力，缓解两地夏季负荷高峰期的供电压力。

开展省间电力互济交易，促进能源绿色低碳转型。福建、广东是经济大省、经济强省，也是能源电力负荷中心。国家电网充分发挥两省电力资源互济优势，积极开展省间电力互济交易，通过闽粤联网工程实现与南方电网的常态化省间电力互济交易，提高两省电网的资源优化配置能力和经济运行水平。据统计，两省之间自首次电力交易开展以来，已累计完成28次电力互送交易。“十四五”期间，闽粤两省风电等新能源总装机预计超过4000万千瓦，在能源结构中所占比例大幅增加，新能源消纳压力不断增大。闽粤联网工程有力促进福建、广东两省新能源消纳，大幅降低保障新能源消纳的调节性电源建设成本。通过闽粤联网，两地季节性送电电力可达50万千瓦至200万千瓦，相当于减少一座大型火电厂的建设，进一步推动两省能源绿色低碳转型。

强化省间电力应急互备，提高闽粤两地供电可靠性。福建、广东均是东南沿海自然灾害多发地区，由于地理位置及周边环境的差异，两省同时受灾的可能性较小。闽粤电网工程投运，不仅实现两省电网异步互联，更为彼此紧急支援创造了条件。闽粤联网投运以来，一旦面临台风、暴雨、洪灾等自然灾害，福建、广东其中一方可作为备用紧急支援另一方，降低电网运行风险，提升极端条件下的保供电能力和事故应急处置能力。

(责编：曹淼、李源)

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