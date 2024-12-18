原标题：第四届能源转换与经济年度论坛在北京举办

12月14日至15日，第四届能源转换与经济年度论坛在北京举办。论坛以“新型电力系统和能源互联网”为主题，250余位报告嘉宾分享了最新研究成果与实践经验。30场特邀专题论坛和10场技术交流论坛，吸引了国内外500余位能源领域的专家、学者及行业领袖。

论坛重点围绕探究电网规划与运行、现代智慧配电网、电力市场与能源经济、可再生能源并网技术、先进输变电技术、电力电子化电力系统、电动汽车和车网互动、储能技术、综合能源系统、能源安全与韧性和“大云物移智链”在能源电力系统中的应用等方面，进行了深入而广泛的讨论。

国家能源局电力司副司长谭洪江在致辞中表示，加快构建新型电力系统意义重大，是规划建设新型能源体系、加快绿色低碳转型的中心环节，是长远保障我国能源安全的战略选择，是应对好电力转型挑战的有效举措。下一步，国家能源局电力司将继续坚持系统思维，聚焦新型电力系统建设需要突破的基础理论、关键技术和需要探索的管理模式、政策机制，加快推动新型电力系统建设取得实际成效。

国网经济技术研究院有限公司总经理、党委副书记张全在致辞中表示，落实“双碳”目标、加快构建新型电力系统，是一场能源电力领域广泛而深刻的变革，涉及能源生产、供应、消费各方面，交织着技术、经济等众多要素，需要不断凝聚社会各方共识，形成能源转型合力。实现这一目标需要加强规划统筹，开展跨学科攻关，以及加强成果转化，赋能新质生产力。要充分运用新型电力系统产业链优势，依托国家技术转移体系，促进自主攻关产品推广应用和迭代升级，使更多科技成果从样品变成产品、形成产业。

主旨报告环节，中国工程院院士舒印彪分享了题为《新型电力系统构建的若干基本问题》的报告，报告从中国新型电力系统加速演进、新型电力系统构建的时序和形态问题、新型电力系统构建的科学问题与经济学问题三个角度，提出实现“双碳”目标是一项系统工程，需要全社会共同努力，加强科技创新，共同推动构建新型电力系统，为支撑“双碳”目标实现作出更大贡献。

本次论坛由国网经济技术研究院有限公司联合清华大学能源互联网创新研究院、浙江大学海南研究院、天津大学电气自动化与信息工程学院等单位共同主办。（科技日报记者 王小龙）

(责编：董童、李源)

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