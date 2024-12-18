人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《互联网下的新农人》首期出品

2024年12月18日16:36 | 来源：新华网
小字号

原标题：度小满X新华社客户端联合出品《互联网下的新农人》首期探访乡村守护人彭南科

　　12月16日，度小满与新华社客户端联合出品《互联网下的新农人》，首期视频探访“乡村守护人”——彭南科，为大家讲述新农人彭南科背后的故事，展现了互联网下的新农人全然一新的精神面貌。

　　“乡村守护人”彭南科：非遗既要传承也要传播

　　致力于在短视频平台推广中国传统手工艺和非物质文化遗产，”新农人“彭南科如今在全网超七百多万粉丝，但他的创业之路，并非一帆风顺。

　　彭南科提到，自己的家乡在湘西一个普通的小山村，18岁时，他从乡村走出来，之后通过自己的努力成为了一名乡村教师，而后，彭南科曾投身媒体行业，做了一名记者。38岁时，已经离开乡村20余载的彭南科毅然重返故土，在小山村里创办企业，并创建了自己的腊肉品牌。47岁时，又在一个偶然的契机下，彭南科又开始了自媒体创作，用短视频的形式推广非遗传统手工艺。

　　彭南科表示，创业前期他的家也人曾对他的选择表示过担忧。短视频起步期，他们的团队也没有迎来想象中的爆火，直到作为老媒体人的彭南科亲自下场，从文字到拍摄都亲力亲为，才慢慢找到了内容创作的方向。彭南科也坦言：创业虽然很难，但是没有过不去的坎。

　　在被主持人提问到为什么选择做非遗时，彭南科说，他在视频的评论区曾看到过一位妈妈的评论：“孩子问我‘蓑衣是什么？’，我只能告诉孩子蓑衣是古代的雨衣，但看了您的视频，能让我们明白一件古代雨衣的前世今生。”在传播非遗的过程中，他感受到自己身上肩负着使命感和责任感，也坚定了自己走非遗路线的决心。

　　彭南科坦言，他理解的非遗除了传承之外，传播同样也非常重要，通过镜头，彭南科将许多几乎被遗忘的手工艺带到了全世界面前，每一帧视频都承载着他对传统文化的敬畏之心。

　　同时，当下也有许许多多的新农人们，在回乡创业的过程中遇到很多的坎坷与挑战，其中资金周转也是众多创业者都会面临的问题，而度小满的“小满助力计划”能够为他们提供免息贷款，帮助新农人解决资金难题，资金周转方便，让他们的事业得到更好更快的发展。

　　探访新农人背后的故事 为新农人提供帮助

　　乡村振兴与乡村人才培养是当下的热点话题。度小满与新华社客户端联合出品《互联网下的新农人》，旨在走进当下最具代表性的新农人的家乡，希望呈现最真实的新农人的状态，回溯他们的创业经历，了解他们在产业发展中遇到的困难，同时，度小满还将携“小满助力计划”为更多需要帮扶的新农人提供免息资金。

　　“小满助力计划”是度小满2019年5月推出的公益项目，为乡村振兴带头人等提供免息贷款，助力乡村产业产业发展。截至2023年底，项目累计超过放款超过2.25亿元，覆盖31个省394村，惠及24万农户，支持超过68个种植业、23个养殖业、以及乡村民宿、乡村电商等新兴产业的发展。

　　据悉，度小满与新华社客户端联合出品的《互联网下的新农人》，将持续探访更多新农人背后的故事，关注更多互联网下的新农人们。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家粮食和物资储备局：全国累计收购秋粮超1.6亿吨
　　人民网北京12月18日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局发布数据显示，截至目前，全国各类粮食主体累计收购秋粮超1.6亿吨，收购进度快于上年同期。 眼下，全国各地秋粮收购进入高峰，我国各类粮食主体累计收购秋粮超1.6亿吨，同比增加约10%，日均收购量达200万吨以上，快于上年同期。…
我国具有自主知识产权核电站应急柴油发电机组发布
　　人民网北京12月18日电 （记者杜燕飞）我国具有自主知识产权的核电站应急柴油发电机组——“核柴一号”日前正式发布，助力“华龙一号”项目批量化建设。 据介绍，核电应急柴油发电机组是核电站应急供电系统的“最后一道防线”，其系统功能是在主电源和辅助电源失效时启动，向安全设备提供应急电力，以确保反应堆安全停堆，对保障核安全发挥着至关重要的作用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部