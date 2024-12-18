原标题：度小满X新华社客户端联合出品《互联网下的新农人》首期探访乡村守护人彭南科

12月16日，度小满与新华社客户端联合出品《互联网下的新农人》，首期视频探访“乡村守护人”——彭南科，为大家讲述新农人彭南科背后的故事，展现了互联网下的新农人全然一新的精神面貌。

“乡村守护人”彭南科：非遗既要传承也要传播

致力于在短视频平台推广中国传统手工艺和非物质文化遗产，”新农人“彭南科如今在全网超七百多万粉丝，但他的创业之路，并非一帆风顺。

彭南科提到，自己的家乡在湘西一个普通的小山村，18岁时，他从乡村走出来，之后通过自己的努力成为了一名乡村教师，而后，彭南科曾投身媒体行业，做了一名记者。38岁时，已经离开乡村20余载的彭南科毅然重返故土，在小山村里创办企业，并创建了自己的腊肉品牌。47岁时，又在一个偶然的契机下，彭南科又开始了自媒体创作，用短视频的形式推广非遗传统手工艺。

彭南科表示，创业前期他的家也人曾对他的选择表示过担忧。短视频起步期，他们的团队也没有迎来想象中的爆火，直到作为老媒体人的彭南科亲自下场，从文字到拍摄都亲力亲为，才慢慢找到了内容创作的方向。彭南科也坦言：创业虽然很难，但是没有过不去的坎。

在被主持人提问到为什么选择做非遗时，彭南科说，他在视频的评论区曾看到过一位妈妈的评论：“孩子问我‘蓑衣是什么？’，我只能告诉孩子蓑衣是古代的雨衣，但看了您的视频，能让我们明白一件古代雨衣的前世今生。”在传播非遗的过程中，他感受到自己身上肩负着使命感和责任感，也坚定了自己走非遗路线的决心。

彭南科坦言，他理解的非遗除了传承之外，传播同样也非常重要，通过镜头，彭南科将许多几乎被遗忘的手工艺带到了全世界面前，每一帧视频都承载着他对传统文化的敬畏之心。

同时，当下也有许许多多的新农人们，在回乡创业的过程中遇到很多的坎坷与挑战，其中资金周转也是众多创业者都会面临的问题，而度小满的“小满助力计划”能够为他们提供免息贷款，帮助新农人解决资金难题，资金周转方便，让他们的事业得到更好更快的发展。

探访新农人背后的故事 为新农人提供帮助

乡村振兴与乡村人才培养是当下的热点话题。度小满与新华社客户端联合出品《互联网下的新农人》，旨在走进当下最具代表性的新农人的家乡，希望呈现最真实的新农人的状态，回溯他们的创业经历，了解他们在产业发展中遇到的困难，同时，度小满还将携“小满助力计划”为更多需要帮扶的新农人提供免息资金。

“小满助力计划”是度小满2019年5月推出的公益项目，为乡村振兴带头人等提供免息贷款，助力乡村产业产业发展。截至2023年底，项目累计超过放款超过2.25亿元，覆盖31个省394村，惠及24万农户，支持超过68个种植业、23个养殖业、以及乡村民宿、乡村电商等新兴产业的发展。

据悉，度小满与新华社客户端联合出品的《互联网下的新农人》，将持续探访更多新农人背后的故事，关注更多互联网下的新农人们。

(责编：曹淼、李源)

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