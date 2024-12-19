原标题：中国人寿举办养老金融高质量发展论坛

12月18日，中国人寿在北京举办“站上新起点 聚力新征程”养老金融高质量发展论坛。来自国内保险、银行、公募基金、证券公司、头部互联网金融机构和科技企业以及重点客户代表、国际知名投资机构专家等200余人参加论坛。论坛旨在研讨养老金融领域热点问题，分享国际经验，探索养老金融发展的新路径。

合作共赢 谱写养老金融大文章

中国人寿集团党委书记、董事长蔡希良，人社部社会保险基金监管局相关负责人出席论坛并致辞。

蔡希良指出，发展养老金融，增加养老金储备，加大健康养老风险保障，有助于缓解人民群众后顾之忧，激发银发经济的活力，有助于释放内需潜能。中国人寿坚决贯彻落实党中央决策部署，深度融入多层次多支柱养老保障体系建设，举全集团之力构建养老金融国寿服务体系，充分发挥长期资金管理的优势，持续提升投资专业能力，为企事业单位和广大人民群众提供养老金保值增值服务。中国人寿希望与各界携手，建立更紧密的交流合作机制，共同谱写养老金融高质量发展新篇章。

人社部社会保险基金监管局相关负责人在致辞中表示，大力发展养老金融必须同时关注养老和金融，养老金融的高质量发展离不开政府、金融机构、企业、职工各方的共同努力，希望各方为养老金融不断增添新的动能，一同开启新的征程。

主旨演讲环节，澳大利亚安保集团董事长贺友铭（Michael Hirst）、中国社会科学院世界社保研究中心主任郑秉文、富达国际地区执行总监陈宇昕分别围绕澳大利亚养老金改革及其启示、中国养老金融发展现状及趋势、养老金投资管理国际经验发表演讲。

贺友铭表示，澳大利亚养老金资产池在过去15年中显著增长，达到3.9万亿澳元，相当于澳大利亚GDP的140%，养老基金不仅为个人创造财富，还通过将投资引导到生产性资产中，支持建设重要基础设施，创造就业机会并推动了经济增长。郑秉文指出，从世界各国来看，凡是养老金融十分丰厚、活跃和成熟的国家，整个金融体系必然十分繁荣、稳定和发达，经济发展就充满活力和后劲。“养老金融”概念的提出明确了我国养老保险体系发展的“两个转变”，即从人口红利型向金融红利型制度转变，从负债型制度向资产驱动型制度转变。陈宇昕深入分析了美国、英国、中国香港养老金投资的经验和最新趋势，特别是在投资组合中考虑可持续投资和私募资产，以及从养老全生命周期的角度更好地规划退休后投资，都可以为养老金投资提供参考和借鉴。

投资沙龙环节，中国人寿养老险公司总裁助理、首席投资官张涤，中国石油集团养老资产管理公司总经理何少锋，招商基金管理有限公司总经理徐勇，华泰资产管理有限公司总经理杨平，银华基金管理有限公司总经理王立新，摩根基金管理（中国）有限公司总经理王琼慧和国泰基金管理有限公司总经理李昇聚焦“发挥耐心资本作用，助力资本市场发展”展开对话交流。嘉宾们围绕如何充分发挥养老资金“耐心资本”的作用，在为客户创造长期可持续投资收益的同时，推动资金、资本、资产良性循环等分享了自己的真知灼见。

数智赋能 打造养老金融生态圈

中国人寿集团旗下养老险公司积极落实集团数字化转型战略，深入推进产品、销售、运营、投资、服务、管理和风控等领域数字化建设，助力公司高质量发展。论坛上，公司正式对外发布“星辉”受托资产管理平台和“风领”系列风险管理系统。

“星辉”受托资产管理平台基于公司的受托大数据优势，打造以MOM/FOF多元资产配置为核心，集成计划管理、投管人以及投资经理评价、数据沙盘、模拟组合、国寿年金指数等多种功能的受托资产管理全链条智能化平台，实现了对受托资产投资业绩、资产配置、风险管理、管理人选择等方面的全面跟踪与监督管理。“风领”系列风险管理系统紧密整合风险管理各环节，打造全面量化、体系化、可视化、系统化、数字化的一站式风险揭示平台，借助AI模型技术实时监控全市场信用主体，打造投资合规数据库，实现投资政策全生命周期管理和合规监控全覆盖。

随后，中国人寿养老险公司与华为技术有限公司、京东科技信息技术有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、北京智谱华章科技有限公司、科大讯飞股份有限公司正式举行《养老金融数智联盟备忘录》签署仪式。联盟旨在充分发挥各方在不同领域的资源优势，共同就加强养老金融科技赋能、打造养老金融生态和推动养老金融商业模式创新等开展广泛合作，推动金融服务提质增效。

中国人寿养老险公司党委副书记、总裁余贤群主持论坛并表示，数智化为养老金融插上了腾飞的羽翼，公司将持续提升自身的数字化、网络化与智能化水平，重塑养老金融的营销、产品和服务形态，进一步提高养老金资产管理效率。

锚定目标 阔步养老金融新征程

中国人寿集团首席投资官，养老险公司党委书记、董事长王军辉在论坛总结发言中表示，养老金融的逻辑基础是社会保障制度，是涉及面最广的普惠性制度安排。只有坚持以普惠金融为方向的发展道路，扩大二支柱覆盖范围、扩大三支柱产品供给，推动三大支柱协同发展，才能共同做大养老金融蛋糕。中国人寿养老险公司将坚守长期主义，发挥好养老金管理机构的专业作用，推动强化缴费的长期性、投资的长期性、风控的长期性和服务的长期性，实现养老资金长期保值增值，更好地服务实体经济，助力“老有所安”。

科技的发展进步正在改变传统金融行业的产品供给方式和客户服务模式。专业养老金融机构应当积极开展数智化顶层设计，打造行业开放共赢的数智共创新模式，推进数智化经营模式变革，共同谋划数智养老的新未来。

本次论坛是中国人寿深入贯彻落实党的二十届三中全会、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，充分发挥行业头雁作用，凝聚行业智慧，推动养老金融高质量发展和促进国际交流合作的重要举措，充分展现了公司服务国家发展大局、守护人民美好生活的使命担当。

(责编：董童、李源)

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