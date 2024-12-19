原标题：“聚合力 应变局 共和美” 五粮液第二十八届12·18共商共建共享大会盛大召开

12月18日，五粮液第二十八届12·18共商共建共享大会在四川宜宾召开，本次大会以“聚合力 应变局 共和美”为主题，旨在总结2024年工作历程，发布2025年营销工作规划和目标，携手全球合作伙伴共谋发展之路。

活动现场，五粮液精心布置了精品展区，向参会嘉宾展示宣传五粮液系列产品，彰显我国白酒产业的独特魅力。此次大会邀请众多经销商和合作伙伴回家参会，增强厂商凝聚力，提升经销商队伍的目标感、使命感和荣誉感，为来年工作树立榜样、目标和信心。

中央编办原副主任，现中国轻工业联合会党委书记、会长张崇和发表致辞。他表示，酿酒行业，是轻工业中的重要民生产业。白酒行业，在我国酿酒行业高质量发展中发挥着举足轻重的作用。五粮液，近年来坚持生态优先，推行绿色发展，发挥名酒优势，弘扬和美文化，为引领中国酿酒行业繁荣，为国民经济发展，作出了积极而巨大的贡献。未来，希望厂商携手共建共育，让“大国浓香”香飘神州大地，让“和美五粮”和美五湖四海。

中国酒业协会理事长宋书玉在致辞中表示，五粮液的高质量发展、跨越式前进，是全体五粮液人努力奋斗、努力奉献的成果；是广大经销商精诚合作，不离不弃，同心同行的硕果；是无数消费者倾心相交、坚贞不渝的结果。相信五粮液将会更加丰富和发展共商、共建、共享的内涵。构建起更高效的共商、更强大的共建，更多的财富共享。与经销商一起共同创造中国酒业新的未来。

宜宾市委副书记、市长廖文彬发表致辞时表示，回首过往，五粮液始终保持高质量发展的强劲势头，为宜宾乃至四川经济社会发展作出了突出贡献，也为全国白酒行业高质量发展提供了有力的支撑；立足当下，四川省委、省政府已明确支持宜宾加快建设世界级优质白酒产业集群，将宜宾白酒产业确定为全省重点发展优势产业链，将为宜宾白酒产业集聚高能级要素资源、构建高质量的产业生态注入强大动能。展望未来，宜宾始终把白酒产业作为“头号企业”来打造，充分发挥资源优势、产业优势、名酒优势，围绕一体化发展路径，加快推进五粮液高质量倍增工程，全力支持五粮液拓展消费市场，持续巩固和提升品牌力、影响力、竞争力。

廖文彬希望经销商与战略合作伙伴，一如既往信任五粮液、选择五粮液、支持五粮液，持续深化共商共建共享，积极构建高效协同、互利共赢的合作新生态，共同谱写五粮液加快打造世界一流酒企的新篇章。

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦在会上表示，2024年是中国白酒产业深度调整的关键一年，五粮液始终保持发展定力，战略上积极进取、主动作为，战术上事不避难、稳扎稳打。企业“稳”的态势在持续、“新”的动能在成长、“好”的因素在累积。2024年，五粮液拼生产强供给，在提质增效中实现价值创造；拼创新提能力，在守正创新中实现价值创造；拼营销拓市场，在优化布局中实现价值创造；拼管理增后劲，在深化改革中实现价值创造；拼先进树标杆，在争创一流中实现价值创造。企业发展取得的成就令人振奋，更加坚定了我们在新时代新征程开拓进取、攻坚克难、扎实推进高质量发展的决心和信心。

对于2025年规划，曾从钦表示，2025年是“十四五”规划的收官之年，五粮液将坚定“稳中求进、以进促稳，守正创新、综合施策，提质增效、多作贡献”的工作总基调，定位为“营销执行提升年”，深化“稳价格、抓动销、提费效、转作风”十二字营销方针，以提升五粮液品牌价值为核心，加力加劲强化产品动销、渠道优化、服务能力，推动品牌价值和市场份额双提升，巩固提升稳健发展态势，高质量完成“十四五”主要目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

本届大会系列活动开放性、包容度更高，汇聚世界范围价值伙伴、凝聚发展合力，共同应对酒业未来发展的不确定性。大会期间，五粮液成功举办了2024“五粮液杯”中国大学生酒类创新创意大赛决赛、五粮液“家有老酒”2024年度盛会、2024“时间的味道”陈年五粮液鉴赏会、五粮液第二十八届祭祀大典等多项活动，多维展示了五粮液文化的丰富内涵。

值得一提的是，本届大会首次举办了2024五粮液12·18国际经销商恳谈会，与全球合作伙伴共同探讨行业发展趋势，寻求共识，共绘发展蓝图。（记者 刘晓旭）

(责编：董童、李源)

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