前11个月我国对外非金融类直接投资同比增长11.2%
2024年12月19日18:19 | 来源：新华网
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新华社北京12月19日电（记者韩佳诺、胡林果）记者19日从商务部例行新闻发布会上获悉，1至11月，我国对外非金融类直接投资1286.3亿美元，同比增长11.2%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资301.7亿美元，同比增长5.1%。
1至11月，我国对外承包工程完成营业额1402.3亿美元，同比增长3.4%；新签合同额1987.9亿美元，同比增长11.9%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家承包工程完成营业额1161.4亿美元，同比增长2.5%；新签合同额1679.5亿美元，同比增长11.8%。
(责编：卫嘉、白宇)
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