新华社北京12月19日电（记者周圆）记者19日从中国民航局了解到，11月全国民航运输生产总体保持平稳，民航客运、货运均实现同比两位数增长，单月国际航线旅客运输量连续5个月较2019年同期恢复超过90%。

数据显示，11月全国民航完成运输总周转量122.5亿吨公里，同比增长20.5%，较2019年同期增长14.3%。客运方面，国内航空公司完成旅客运输量5643.4万人次，同比增长15.2%，其中国内航线较2019年同期增长7.9%，国际航线恢复至2019年同期的94.3%。货运方面，11月完成货邮运输量83.7万吨，同比增长16.6%，较2019年同期增长19.9%。

今年前11个月，全国民航完成运输总周转量1360.9亿吨公里，同比增长25.9%，较2019年同期增长14.8%；完成旅客运输量6.7亿人次，同比增长18.3%，超过2019年全年客运规模，其中国际航线规模恢复至2019年同期的87.3%；完成货邮运输量813.7万吨，同比增长23.1%，较2019年同期增长19.3%。

(责编：卫嘉、白宇)

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