新华社北京12月19日电（记者胡林果、韩佳诺）商务部新闻发言人何咏前19日说，商务部将把扩消费和惠民生结合起来，大力实施提振消费专项行动，推出更多务实举措，持续释放消费潜力。

在当天举行的商务部例行新闻发布会上，何咏前表示，商务部将创新举办商旅文体健融合的促消费活动，扩大服务消费，不断丰富服务消费供给，创新多元化消费场景。

培育壮大新型消费将持续加力。何咏前说，商务部将加快出台推进首发经济的政策文件，发展冰雪经济、银发经济，促进数字消费、绿色消费、健康消费。

她还提到，将改善消费条件，深化国际消费中心城市培育建设，推进“一刻钟便民生活圈”建设，深入实施县域商业三年行动，推进“千集万店”改造提升。

11月消费市场数据显示，消费品以旧换新政策持续显效，系列促消费活动有序开展，消费市场保持平稳增长。当月社会消费品零售总额4.38万亿元，同比增长3.0%。1至11月，社会消费品零售总额44.27万亿元，同比增长3.5%。

“我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，预计明年消费市场总体将继续呈现平稳增长态势。”何咏前说。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经