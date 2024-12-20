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中华保险2024年农险职业技能竞赛总决赛举办

2024年12月20日08:33 | 来源：新华网
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原标题：“建功‘十四五’ 奋进农险人”——中华保险2024年农险职业技能竞赛总决赛举办

2024年12月17日，“建功‘十四五’奋进农险人”中华保险农险职业技能竞赛总决赛在北京举办。本次竞赛得到了中国金融工会及中国东方工会的指导和支持。中国金融工会党组成员、副主席张锐，中国金融工会技术部部长申琪以及中国东方工会副主席、职工监事侯一平出席活动。

中华保险集团党委书记、董事长高兴华在开幕式上发表致辞。他表示，此次竞赛旨在深入推进数字化建设在农业保险领域的应用。他强调，近年来公司认真贯彻乡村振兴战略，积极落实中央金融工作会议精神，全力支持数字化战略转型，持续推动农业保险高质量发展。各级机构要以此次竞赛为契机，加速科技创新成果的转化应用，激发全员干事创业的昂扬斗志，着力打造一支知识型、技能型、创新型的员工队伍，为行业的进步贡献力量。

自竞赛启动以来，全系统3500余名农险条线员工参与了本次竞赛。经过100多场赛事选拔，最终12名杰出农险人才脱颖而出，汇聚北京，展开了一场智慧与技能的较量。

总决赛围绕知识竞答、现场展示、情景模拟、无人机实操、主题演讲等多个维度，全方位考验了参赛选手的专业素养、业务技能、实战经验及创新能力。经过激烈的比拼，“夏耘队”获得优秀团队一等奖，湖南分公司肖骥获“中华农险之星”。

中华保险集团党委副书记、监事会主席、工会主席董忠在闭幕式上做总结讲话，他指出，开展职业技能大赛是弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的重要工作，更是贯彻中央金融工作会议精神、提升保险机构专业性和竞争力的有效举措。中华保险将把这项工作持续抓下去，促进公司各项业务全面做精做细，以工匠精神提升公司的专业性和竞争力，为建设现代化保险集团奠定坚实基础。

中华保险作为全国唯一一家以“中华”冠名的国有控股保险集团公司，以农险起家，深耕农业保险38年，是我国农业保险的先行者，农险业务规模稳居国内前三。公司坚持“服务国家、服务三农、服务民生，为人民群众提供保险保障”的企业使命，积极服务乡村振兴和农业强国建设，加大产品创新、服务创新和模式创新，加快数字化步伐，在三大主粮作物保险、农险科技应用、风险减量管理等方面发挥了重要的行业引领作用。

(责编：董童、李源)
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