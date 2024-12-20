原标题：农银人寿视频客服上线

为践行以“客户为中心”的经营理念，进一步提高公司客户服务智能化水平，近日，农银人寿视频客服上线，这是继电话客服、在线客服之后，农银人寿客户温暖服务品质提升工程的又一举措。

据悉，客户可以在视频客服人工服务时间（工作日9:00-12:00,13:30-17:30）登录“农银人寿”微信公众号或农银人寿APP，通过视频客服与该公司客服人员面对面实时交流，在线完成投保人变更、客户重要资料变更、保险金信托设立、保险金信托取消、保单质押银行贷款、保单质押银行贷款清偿等保全业务办理。

视频客服是传统客户服务的有力补充，解决了部分客户临柜难的问题，提升了客户的保险获得感和幸福感，是农银人寿积极探索数字化服务模式的重要成果，也是公司不断提升服务质量与效率、增强服务便捷性与精准性的有力措施，将进一步增强客户与公司之间的互动与信任。农银人寿将不断优化升级视频客服服务功能，拓宽服务范围，推动公司客户服务水平再上新台阶。

(责编：曹淼、李源)

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