原标题：柔性显示入选“2024全球十大工程成就”，维信诺等中国显示企业做出突出贡献

随着科技的飞速进步与迭代，柔性显示技术作为新一代显示技术的核心代表，正以其革命性的特性与广泛的应用前景，引领全球显示产业迈向新的发展阶段。

据《Omdia智能手机显示面板情报服务》提到，2024年，柔性AMOLED显示面板出货量将达到6.31亿块，同比增长24%。预计到今年年底，柔性AMOLED显示面板预计将占据42%的市场份额，成为智能手机显示面板市场的主导技术力量。与此同时，据群智咨询数据显示，今年上半年全球智能手机AMOLED出货前五名中，中国厂商占据了四席。

如今，中国柔性显示已走到世界前列，并占据重要位置。2024年第三季度，中国显示厂商维信诺柔性AMOLED智能手机面板出货量同比增长75.4%，环比增长16.3%，市场份额达到13.8%，同比上升4.2个百分点，成为主流厂商中出货量及份额同比增长最大的企业，并在全球AMOLED智能手机出货量排名中位居全球第三。

12月18日，由中国工程院院刊《Engineering》评选的 “2024全球十大工程成就”正式发布。该榜单的揭晓，因优良的特性、广阔的应用场景和对产业的广泛带动作用而入选的柔性显示技术再次站在了行业聚光灯下。在这一波技术浪潮中，以维信诺等为代表的中国显示企业，凭借其在技术研发、产品创新及市场布局上的全面发力，不仅实现了自我超越，更在全球显示产业版图中刻下了鲜明的“中国印记”。

功非一日之成。据介绍，在20世纪末，维信诺的前身清华大学OLED项目组就敏锐的发现OLED的优良特性和广阔的应用前景，是具备引领显示产业未来发展趋势的新一代显示技术，于是展开OLED基础研究和产业化工作。经过二十余年的发展，维信诺发布多项“全球首款”，其中柔性显示就有十余项。

目前，维信诺已为小米、荣耀、vivo、红旗等头部品牌客户提供多款柔性穿戴手表、手机、折叠手机、车载显示等。未来，随着柔性显示进一步向更多应用领域渗透，维信诺将进一步发挥其创新优势，推动中国新型显示从优到强，高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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