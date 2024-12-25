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高质量发展调研行｜河南新乡：一根油条背后的现代农产品加工业

人民日报客户端河南频道 杨阳
2024年12月25日10:02 | 来源：人民日报客户端
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忙碌的城市在早餐店的诱人香气中慢慢苏醒，而中国人的餐桌上，总少不了油条的身影。最高日销840万根，一年销售量上亿根，这是千味央厨食品有限公司的销售成绩单。“通过我们的生产与销售网络，粮食变餐食，走遍全国”，董事长孙剑介绍道。

便捷美味的油条如何端上国人餐桌？卖了上亿根的油条背后，是农产品加工业的创新升级。

千味央厨专注为餐饮企业提供定制化和标准化的速冻面米制品。油条这一国民早餐，制作要快、产量要大、口感要松脆，既要保证供应量，更要关注健康美味。如何满足市场需求？

千味央厨进行了多年研发，从选制油条专用面粉，到联合开发机械设备，再到建成流水线等，每一个环节都有创新设计。“现在，油条已经从1.0升级到4.0，我们推出了更符合企业销售需求和消费者健康需求的高纤低脂油条、蒸油条等新品，抓住了更多消费群体”，千味央厨研发总监贾学明介绍。

不仅是油条，研发团队还对多个品类进行创新。比如，芝麻球在高温油炸过程中往往会开裂破口，蒸饺在堆叠蒸熟的过程中往往会粘连破皮等，影响成品美观。经过研发团队创新调整，实现了芝麻球油炸不破、蒸饺堆蒸不变形，满足了大型团餐场景等餐饮需求。

正是不断根据市场需求创新升级，让千味央厨赢得市场青睐。目前，千味央厨拥有各类外观、实用新型专利60余项，创新正在不断引领越企业生产力的发展。

这根卖火了的油条，反映出当地农业产业的蓬勃生机。近年来，千味央厨立足河南农业产业优势，在新乡平原示范区的政策支持下，布局原料采购、制造生产、物流销售等，实现了快速扩张发展。以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手，河南正逐步实现从“国人粮仓”到“国人厨房”“世人餐桌”的转变。

(责编：杨曦、陈键)
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