住房城乡建设部相关负责人12月25日表示，2025年将持续用力推动房地产市场止跌回稳。要着力释放需求，把“四个取消、四个降低、两个增加”各项存量政策和增量政策坚决落实到位，大力支持刚性和改善性住房需求。

12月24日至25日，全国住房城乡建设工作会议在北京召开。相关负责人在会上表示，要有效发挥住房公积金支持作用。加力实施城中村和危旧房改造，推进货币化安置，在新增100万套的基础上继续扩大城中村改造规模，消除安全隐患，改善居住条件。对群众改造意愿强烈、条件比较成熟的项目重点支持。

此外，还要着力改善供给。商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量。以需定购、以需定建，增加保障性住房供给，配售型保障房要加大力度，再帮助一大批新市民、青年人、农民工等实现安居。（记者王优玲）

(责编：赵光霞、赵欣悦)

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