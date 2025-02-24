截至去年底，获得贷款支持的科技型中小企业超26万家

本报记者 吴秋余

三维人脸识别、三维人像动态捕捉分析、虚拟数字人……在的卢深视科技有限公司合肥研发中心，消费电子、商超零售、虚拟现实等领域的科技产品让人目不暇接。

“合肥不仅产业基础好、政策支撑足，科技金融服务更是力度大，为企业成长提供了良好环境。”的卢深视公司财务负责人祝韦娇告诉记者，去年以来，公司新产品快速扩产上量，流动资金十分紧张，广发银行合肥分行创新推出的“科信贷”产品，一次性给公司授信了1000万元，为公司科技研发注入充足资金。

创新是引领发展的第一动力，在金融“五篇大文章”中，科技金融位居首位。在国家鼓励科技创新的政策引导下，广发银行合肥分行积极践行“投早、投小、投硬科技”的要求，不断加强对初创期科创型企业的信贷支持，先后落地多笔初创企业信贷投放。

为深入做好科技金融大文章，去年以来，金融部门出台多项措施，引导金融机构持续强化对科技创新的金融支持。中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元，激励引导金融机构向科技型中小企业以及重点领域的数字化、智能化、高端化、绿色化技术改造和设备更新项目提供信贷支持。到去年底，金融机构与企业（项目）累计签约贷款金额超过9000亿元，有力支持了科技型中小企业首贷、重点领域技术改造和设备更新项目。

国家金融监督管理总局专门就科技金融发布《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》，进一步优化科技信贷服务机制，引导银行保险机构对处于不同行业、不同成长阶段的科技型企业提供差异化、针对性金融服务，不断提升服务效率，适应不同企业的金融需求。

各地区结合实际，积极推动支持科技金融发展的政策措施落地见效，并创新推出一系列符合科技企业需求的金融产品和服务，让金融与科技、产业形成良性循环。

“我们为资金发愁时，‘腾飞贷’让企业在不稀释股权的情况下，获得了一笔中长期低成本贷款。”深圳市某电子公司负责人感慨。

深圳市科技企业众多，为充分满足不同阶段科技企业融资需求，人民银行深圳市分行推动深圳金融机构创新推出“腾飞贷”业务模式，为科技型企业提供更契合快速成长期需求的信贷服务。

从1.0版到2.0版到3.0版，过去一年，人民银行深圳市分行持续推动“腾飞贷”迭代升级、增量扩面，为高成长期科技企业“腾飞”提供更大信贷支持和多元化金融服务，截至2024年底，已累计向71家高成长期企业发放贷款22亿元。

在各方共同努力下，我国信贷支持科创企业力度持续加大。数据显示，到2024年四季度末，获得贷款支持的科技型中小企业26.25万家，获贷率46.9%，比上年同期高2.1个百分点。科技型中小企业本外币贷款余额3.27万亿元，同比增长21.2%，增速比各项贷款高14个百分点。获得贷款支持的高新技术企业25.81万家，获贷率为55.7%，比上年同期高1.9个百分点。高新技术企业本外币贷款余额15.63万亿元，同比增长7.5%，增速比各项贷款高0.3个百分点。

中国人民银行表示，今年将实施好适度宽松的货币政策，发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，持续做好金融“五篇大文章”，进一步加大对科技创新的金融支持力度。

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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