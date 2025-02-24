原标题：中国三峡集团：助力长江文化 受益长江文化

长江经济带覆盖沿江11省市，横跨我国东中西三大板块，人口规模和经济总量占据全国“半壁江山”。

长江孕育了灿烂的长江文化。党的十八大以来，习近平总书记高度重视保护、传承、弘扬长江文化，作出了一系列重要指示批示，强调“要把长江文化保护好、传承好、弘扬好”“深入发掘长江文化的时代价值，推出更多体现新时代长江文化的文艺精品”等。

作为名称包含“长江”的唯一央企，中国三峡集团既助力长江文化，又受益长江文化，走上文化强企的高质量发展之路。

名称包含“长江”的唯一央企

1993年9月，为建设三峡工程，经国务院批准，中国长江三峡工程开发总公司成立。2009年9月，公司改名为中国长江三峡集团公司。2017年12月，公司完成公司制改制，更名为中国长江三峡集团有限公司（简称“中国三峡集团”）。名称虽几经变更，但“长江”“三峡”一直是中国三峡集团最具辨识度的象征和符号。中国三峡集团也是目前我国近百家央企中，唯一在企业名称和注册字号中冠以“长江”二字的央企。

2018年4月，国家发展改革委、国务院国资委明确中国三峡集团战略发展定位——主动服务长江经济带发展等国家重大战略，在深度融入长江经济带、共抓长江大保护中发挥骨干主力作用。

30多年来，中国三峡集团已成长为全球最大的水电开发运营企业，形成了清洁能源和生态环保“两翼”。清洁能源方面，中国三峡集团将长江建设成为世界最大清洁能源走廊，在长江干流建成乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝等6座梯级电站，总装机容量7169.5万千瓦。生态环保方面，中国三峡集团努力将长江建设成为世界最大绿色生态走廊，累计签约长江大保护项目投资规模超2100亿元，累计完成投资超1000亿元，涵盖长江经济带11省市。

近年来，中国三峡集团还奋力将长江建设成为世界知名文化走廊，从而助力形成水下为清洁能源、水边为生态环保、水上为长江文化的立体长江和最美长江。

2024年5月8日，中国三峡集团党组书记、董事长刘伟平赴任不久，即专题调研长江文化工作，带头深入学习领会党中央有关精神。他提出：“万里长江哺育了三峡集团，长江文化孕育了三峡精神，要推动长江文化与三峡集团的工程建设运行、改革发展、企业文化等企业实际深度融合；要跳出企业思维，以更大视野、更宽眼界，深入发掘长江文化的深刻内涵和时代价值，把长江文化研究作为三峡集团企业文化的重要拓展，作出应有贡献。”

助力长江文化

中国三峡集团积极融入“长江文化保护好、传承好、弘扬好”的大局，助力长江文化。

打造典型标识，塑造流域符号

三峡工程作为世界最大的水利枢纽工程，是长江流域最具代表性的人类工程。三峡工程与乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝等大型水电工程一起，串线连珠，形成世界最大的清洁能源走廊，成为社会主义集中力量办大事的典范，成为当代长江恢宏时代文化的具象形态。

培育专业协会，助推流域文化

长江文化促进会（简称长促会）成立于2014年，是以保护传承弘扬长江文化为宗旨的国家一级社团。2021年底，中国三峡集团受邀成为长促会主发起单位，并于次年初专门成立长江文化研究中心，负责支持保障工作。中国三峡集团从资金、人员、机构管理等维度对长促会给予支持，助力其成立理论与政策研究专委会、长三角文化研究中心等分支机构，组织多场重点活动，提升品牌影响力。

引领学术研究，探寻文化魅力

中国三峡集团会同沿江多省市文旅部门，举办全国“新时代长江文化保护传承弘扬”研讨会、“中华民族现代文明与长江文化”等系列研讨会，成立由刘玉珠、贺云翱等长江文化领域知名人士组成的专家库。编辑出版30万字的《长江文化发展蓝皮书（2023—2024）》，对流域文化现况梳理分析，为政府决策、行业发展及社会认知提供指引。在《求是》杂志发表《谈谈长江文化的历史底蕴和时代价值》等理论文章。分担国务院国资委“中央企业保护传承弘扬长江文化的实践与经验”重要课题。开展三江源文物和文化遗产保护研究等课题。

加强文物保护，赓续长江文脉

三峡工程兴建时即开启了我国建设领域最大规模的文保行动，投入19亿元，实施项目1000余项，屈原祠、张飞庙、白鹤梁、白帝城等皆为典型。2023年，中国三峡集团向中国文物保护基金会一次性捐款3000万元，设立长江流域水文化遗产保护专项基金。投资过亿元兴建三峡工程纪念馆，成为流域文化收藏研究的典范。

传播长江文化，践行以文化人

2024年，中国三峡集团联合央视打造大型融媒体节目《绿水青山的中国·（长江篇）》8集系列片，总观看量超10亿人次。联合国家博物馆推出“江天万里——长江文化展”。在流域多个节点城市举办“长江大保护·共饮一江水”等摄影展、书画展。携手《诗刊》杂志启动“诗颂长江”全国诗歌大赛活动。主办“长江·密西西比河”中美青年交流湖北区域活动。

受益长江文化

作为国务院国资委确定的首批创建世界一流示范企业之一，中国三峡集团从长江文化中汲取养分，形成了独具特质的企业文化，并走上文化强企的高质量发展之路。

提炼三峡精神，添彩长江文化

长江文化是开放纳新的文化。国务院三峡工程竣工验收委员会在《三峡工程整体竣工验收报告》中，将三峡精神提炼为“科学民主、团结协作、精益求精、自强不息”。三峡集团在2013年、2018年对以“为我中华，志建三峡”为核心的三峡精神进行凝练，提出其内涵之首为“治水兴邦、造福人民的担当精神”。兴建三峡工程全程体现“科学民主、开放创新”理念。如今，三峡工程正在防洪度汛、能源保供、生态涵养等领域作出新的贡献。

提质核心理念，赋能绿色发展

长江文化是生态环保的文化。长江流域早有天人合一、仁民爱物的生态智慧。2021年8月，中国三峡集团将“在保护中发展、在发展中保护，更好造福人民”确定为企业文化核心。它源于当代长江基色——绿和蓝：绿色代表环保，蓝色代表洁净。中国三峡集团成立以来，前20年大力发展水电等清洁能源，近10年来同时大力发展环保业务。如今，公司已形成以“五水共治”“厂网河湖岸一体”为核心的“三峡治水模式”，并建成流域种类最多、面积最大的珍稀植物园和长江珍稀鱼类保育中心。

发力创新创造，引领行业科技

长江文化是创新创造的文化。古代长江流域是稻作、丝茶、玉瓷器的源头或高地，近代则为汲取西学的先锋。近年来，中国三峡集团全面发挥清洁能源领域原创技术策源地的作用，组织所属单位开展大兵团作战，推广兴建三峡工程时形成的“重大工程牵引、参建各方合作、市场协议规范，推动重大装备和关键核心技术国产化”的国家重大工程创新模式，推动百万千瓦水轮发电机组、大容量海上风电机组、国内首个智慧水务调度系统等“硬核”成果涌现。目前中国三峡集团已成为全球最大的水电开发运营企业和中国最大的海上风电开发运营企业，并带动了整个产业链的创新发展。

聚焦运营效率，聚力企业效益

长江文化是通惠效率的文化。我国最早的货币交子即诞生于长江中游地区，早期市场经济也萌芽于长江下游地区。效益、效率从来都是企业的立身之本。中国三峡集团持续提升大水电精益管理能力和本质安全水平，水电运营团队创下人均管理5万千瓦的世界纪录。中国三峡集团创下“文化”“创新”“标准”三个引领标准，“精品建设范式”“实施智能建造”“创新多维监督”多个实践经验。集团旗下长江电力市值多年稳居国内电力行业上市公司第一名，成为全国将70%分红比例直接写入章程的首家上市公司。

文化是企业改革发展的“精神之柱”和“力量之源”，是企业的竞争力、软实力和好商誉的高层次体现。中国三峡集团在保持高质量发展的同时，将继续服务和助力长江高水平文化建设、高质量文化供给，充分发挥国企独特优势和自身地域、行业、渊源优势，准确把握长江文化与企业经营的功能互补性、功效互利性，以文塑企、以文化人，以更大决心、更优举措来推动长江文化保护传承弘扬，最终实现提高企业核心竞争力、助力长江流域高质量发展。（三峡集团长江文化研究中心副主任 聂武钢）

(责编：董童、李源)

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