国家能源局今年将加大政策供给

本报北京2月24日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：今年将加大力度，支持更多民营企业参与能源项目开发建设。

其中包括支持民营企业参与油气勘探开发、加工转化项目建设，投资新能源和电力设施建设项目等；支持民营企业以多种形式参与煤矿开发建设，有序释放先进煤炭产能；引导民营企业在构建新型电力系统九大专项行动、可再生能源替代行动等新型能源体系建设中发挥更大作用；支持有能力的民营企业承担核电领域国家重大技术攻关任务，参与核电产业链供应链建设，参股投资核电项目。

据统计，近10年来，仅核电重大专项就支持了数十家民营企业承担或参与相关科研攻关任务。我国风电整机制造企业中民营企业约占60%，光伏设备制造企业绝大部分是民营企业。2023年国内新型储能系统出货量前十的企业中，有9家为民营企业。

国家能源局有关负责人介绍，下一步将加大能源领域民营经济健康发展的政策供给。落实好新能源上网电价市场化改革文件，从“保量保价”向“市场竞价”转变，促进新能源行业实现量的合理增长和质的有效提升。促进民营企业积极投资建设分布式新能源、新型储能、虚拟电厂、智能微电网等新技术新业态新模式，出台加快推进虚拟电厂发展的政策文件。加快出台促进新能源消纳的政策文件，激发各环节活力，更好满足民营企业等各类经营主体业务开展和重点用户绿色用能需求。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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