打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国推动海洋能规模化利用

力争到二〇三〇年装机规模达四十万千瓦

2025年02月25日05:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月24日电  （记者刘诗瑶、窦瀚洋）24日，自然资源部会同工业和信息化部、中国科学院、国家能源局召开《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》（以下简称《指导意见》）联合新闻发布会，介绍相关情况。

　　自然资源部会同有关部门和地方，不断加强海洋能科技创新、装备测试和工程示范，取得了一系列重大成果，我国海洋能开发利用总体水平进入世界第一方阵。

　　近日，自然资源部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、中国科学院、国家能源局印发的《指导意见》提出了推动我国海洋能规模化利用的重点任务和政策举措。《指导意见》聚焦海洋能规模化利用，旨在培育打造海洋领域新质生产力，促进海洋能新技术、新模式发展，推动海洋能与各类海上生产活动融合发展，拓展海洋能应用场景，提高海洋能开发利用经济效益和社会效益，积极构建安全可靠的海上新型能源体系，为发展海洋经济、建设海洋强国提供有力支撑。

　　《指导意见》提出力争到2030年，海洋能装机规模达到40万千瓦，建成一批海岛多能互补电力系统和海洋能规模化示范工程，海洋能应用场景不断拓展丰富，形成系列高效、稳定、经济的海洋能技术装备产品，海洋能规模化产业化发展的法律、政策、标准体系和市场环境进一步健全完善，培育一批具有较强技术研发能力和全球竞争力的海洋能规模化开发利用企业。

　　《指导意见》提出“科学核算、规划引领，创新驱动、迭代优化，试点先行、提升规模，政策引导、市场主导，统筹协调、合力推进”五条原则，在核算资源潜力、科技创新引领、开展试点示范、产业发展环境、开放合作发展五方面部署了重点任务。同时提出，要强化政策措施保障，加强国家科技计划对海洋能领域任务部署和财政金融支持，做好部门和地方之间的统筹协调，推进意见实施。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月25日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业新质生产力、南繁硅谷……带你读懂中央一号文件中的这些热词
　　 2月23日，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》正式发布。细看这份描绘了2025年“三农”工作的任务书、路线图，诸多新词、热词映入眼帘。如何理解这些词汇？一起来看！…
如何推进农村移风易俗？中央财办：要帮着农民想出路、找办法
　　人民网北京2月24日电 （方经纶）当前，一些地方高额彩礼、大操大办等问题仍较为突出。对此，中央财办副主任、中央农办副主任祝卫东在国务院新闻办今日举行的发布会上表示，“关键是把群众工作做实做到位，把道理讲清楚，既要坚决对不良风气说不，又要帮着农民想出路、找办法。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部