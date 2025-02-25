今年春运期间

本报北京2月24日电 （记者邱超奕）记者从中国民航局获悉：2025年春运期间（1月14日至2月22日），全国民航累计运输旅客9020万人次，日均225.5万人次，较2024年春运同期增长7.4%，累计保障航班73.9万班，日均1.85万班，比2024年春运同期增长8.3%，旅客运输量和航班数量均创历史新高。全国航班正常率94%，比2024年春运同期增加7个百分点。

总体来看，今年民航春运主要呈现四大特点：

一是民航运输需求平稳增长。国内热门航线集中在“4+2+N”3个圈层，“北上广蓉”4个地区间的航线仍是春运主干道，东北、海南两个区域及乌鲁木齐、昆明等“冰雪游”“避寒游”目的地需求旺盛，潮汕、福州、无锡、阆中等具有浓郁中国传统春节特色的文旅城市旅客吞吐量显著增长。同时，得益于中国免签“朋友圈”进一步扩大，春运跨境出行需求也有较大幅度增长，日均国际客运航班（往返）1921班，比2024年春运同期增长27.1%。

二是高峰出现在春节假期。民航春运从过去的“火几天”升级为“火全月”，除了除夕当天外，春运期间民航单日旅客运输量均稳定维持在200万人次以上。春节假期期间，全民航累计运输旅客1824万人次，日均228万人次，创春运历史同期新高。其中，2月3日为旅客返程高峰日，民航单日运输旅客248万人次，创单日旅客运输量历史新高。

三是运输组织更加优化。民航局组织行业各单位充分分析研判，科学预测旅客流向，根据市场供需动态调配运力资源，春运期间日均客座率达84.5%。全力满足哈尔滨亚冬会运输需求，保障亚冬会相关航班867班，实现亚冬会“好来顺走”的预期目标。统筹海南岛内各机场运力安排，保障海南进出岛航班4.7万班，同比增长10%，支撑海南地区旅客进出岛需求。

四是服务质量不断提升。民航各保障单位着力加强对老年人、残疾人等特殊群体的服务，推动实施支付便利化等便利外国人来华措施，用优质民航服务拉动国内国际消费需求进一步增长。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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