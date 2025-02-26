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春耕春播气象服务启动

2025年02月26日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月25日电  （记者李红梅）2月25日，随着中央气象台发布今年首期《春耕春播气象服务专报》，全国春耕春播气象服务工作全面启动。近日，中国气象局印发关于做好春季农业生产气象服务的通知，要求各级气象部门抢前抓早、周密部署，认真抓好春季田间管理和春耕备播各项农事活动气象服务，为夺取夏粮和全年农业丰收奠定坚实基础。

　　根据预测，今年春季全国农区大部气温接近常年同期到偏高，中东部地区降水“北多南少”，总体有利于春耕春播，但发生干旱、病虫害等风险仍然较高。

　　通知要求各级气象部门密切关注苗情墒情，做好夏收粮油作物春管气象服务；加强主动、互动、联动，完善农业气象灾害风险预警服务体系，做好病虫害发生发展和防治预警预报，及时开展农业气象灾害调研，加强气象灾害风险预警业务质量评价和服务效果评估，强化农业气象灾害风险预警；基于多源观测数据和智能网格预报，构建现代化监测平台，加强高标准农田土壤墒情监测预报，提升农业精细化气象服务水平；完善与农业农村等部门的联合调查会商和信息共享机制，推进气象监测预报预警服务融入高标准农田建设，加强特色农业气象中心联合建设，做好与应急管理、粮食储备、水利、自然资源等部门联合会商、资源信息共享和应急联动，促进气象服务融入基层农村综合防灾减灾和社会治理体系。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月26日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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