人民网记者 黄盛

应对气候变化、资源节约、环境保护……从去年沪深北交易所发布《上市公司可持续发展报告指引》，到今年1月沪深北交易所制定的《上市公司可持续发展报告编制指南》出炉，随着相关披露标准日渐完善，越来越多的上市公司将可持续发展理念融入日常经营活动，上市公司ESG信息披露已从“选择题”变为“必答题”。

业内人士表示，自2024年开始，我国上市公司可持续发展信息披露规范加速成型。在此过程中，上市公司正在把可持续发展的约束性要求，变成推动企业绿色转型的动力。上市公司信息可比性和透明度也逐步增强，可持续发展报告逐步“量质齐升”，在助力企业自身高质量发展同时，吸引更多可持续投资资金进入市场，推动构建良好的发展生态。

近日，企业绿色发展（海口）研究院联合电子签约平台法大大发布的《2024签约减碳与低碳办公白皮书》显示，截至2024年9月末，A股市场超2200家上市公司披露可持续发展报告，较上年增长15%，其中超四成企业构建了完整的ESG治理框架。同时，碳排放量化披露呈现跨越式发展，近三年披露企业数量年均增幅逾50%。

中央财经大学绿金院院长王遥在接受采访时表示，随着我国ESG投资监管日渐完善，上市公司ESG信息披露正由自愿披露逐渐向强制披露演变。为确保ESG评估体系与数据统计的科学性、客观性、准确性，未来可积极运用大数据、区块链、人工智能等科学技术手段助力ESG投前风险识别与分类，投中差异分配与管理，投后动态监控与追责的全流程管理模式，以有效提升信息的透明度。

中国银河证券首席策略分析师杨超认为，绿色金融信息披露要求增强，将促使企业在可持续发展方面提升透明度，资金会更加青睐符合绿色金融标准的公司。

也有业内人士表示，上市公司可持续信息披露数量增加、质量整体提升将有助于资本市场投资者及企业的利益相关方做出重要决策，促进资金流向对环境及社会有利的企业及项目。

(责编：乔业琼、吕骞)

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