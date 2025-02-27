寇佳丽

原标题：7.2%增速离不开消费新动能的持续增强

2月24日至25日召开的全国电子商务工作会议披露，2024年全国网上零售额增长7.2%，我国连续12年位居全球最大网络零售市场。

在“2023消费提振年”之后，商务部确定2024年为“消费促进年”；2024年3月份，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》；同年7月份，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“完善扩大消费长效机制”。一系列政策举措，有效激发了市场活力、助力消费升级。

笔者认为，除政策驱动外，7.2%的增速亦有赖于消费新动能的持续增强。

一是新型消费不断兴起，成为拉动网上零售额增长的重要力量。基于新技术、新业态形成的消费行为和消费方式，如即时零售、直播带货等持续走俏，不仅拓宽了商品销售渠道，还提升了消费体验。新能源汽车、中式养生茶等绿色化、健康化消费品，越来越受广大消费者喜爱，更好地满足大众的高品质生活需求，有效助力消费结构优化升级。

二是数字消费深度融入生活，带动消费热点层出不穷。伴随数字技术加快落地，平台经济吸引越来越多消费者的注意力。在线上，国货“潮品”消费、文娱旅游消费、智能家居消费等受青睐，一大批新消费增长点加速形成。2024年6月份，中国互联网络信息中心发布的《互联网助力数字消费发展蓝皮书》显示，近六成网购用户购买过国货“潮品”。

三是消费新势力日益活跃，释放出强劲消费潜力。“00后”消费群体重体验、求悦己、更务实，愿意为那些能够提供情绪价值的消费买单。因此，个性化、定制化消费打开了新的增长空间。

国家统计局发布的最新数据显示，截至2024年末，60岁及以上人口31031万人，占全国人口的22.0%。“银发族”规模庞大，这一消费群体注重自我投资，追求时尚与健康，对科技产品的兴趣愈加浓厚，在智能产品、珠宝首饰等方面的消费实力不容小觑。

消费是经济增长的重要驱动力之一，也是人民对美好生活向往的直接体现。2024年的消费“成绩单”已成过去，2025年的消费“考卷”如何作答？商务部官网发布的消息显示，2月22日，“2025年全国消费促进月暨京津冀消费季”在河北省石家庄市启动。在一揽子增量政策的加持下，我国消费市场有望迸发出更为强大的活力。

(责编：罗知之、陈键)

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