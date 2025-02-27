打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

数据驱动 业界：生物制造产业进入快速发展期

2025年02月27日15:41 | 来源：人民网
小字号

图为会议现场。受访方供图

图为会议现场。受访方供图

人民网北京2月27日电 （记者孙博洋）近年来，合成生物学与生物制造成为全球战略竞争焦点，其技术突破为化工、材料、医药、食品、农业等领域提供全新解决方案。随着信息技术与生物技术深度融合，数据驱动的生物制造正加速推动产业变革。

在24日举行的合成生物学赋能高质量发展研讨会上，中国科学院院士欧阳颀表示，合成生物学是一门面向国家重大战略需求、具有很大发展潜力的新兴学科，也是培育新质生产力的重要方向。他认为，目前机遇与挑战并存，合成生物学产业要想达到“设计与生产分离”的里程碑，仍需系统生物学研究的突破，当下创新链与产业链深度融合是产业发展的关键。

针对如何加强我国生物制造产业发展，中国科学院天津工业生物技术研究所创始所长马延和建议应加快科技创新平台建设，加强底层技术与关键核心技术攻关，建立更加清晰和透明的审批程序，加快产品市场准入标准建设，制订基于数据驱动与人工智能的新版生物制造战略，以满足新时代高质量发展的需求。

上海合成生物学创新中心理事长付小龙表示，合成生物学是改变全球未来经济格局的重要颠覆性创新领域。他认为，基于合成生物学的生物制造将颠覆传统行业，未来五年，健康与美容、医疗器械和电子等行业将面临合成生物领域竞争对手的挑战；许多初创企业已经瞄准化工、纺织、时尚等其他行业，从中期来看，这些行业将面临来自合成生物替代品成本方面的竞争；从长期来看，矿业、电力甚至建筑等行业都将面临挑战。

与会专家表示认为，中国生物制造产业在政策、市场和技术的多重推动下，已进入快速发展期，尤其在生物医药和合成生物学领域表现突出，但仍需加强基础研究，推动产学研结合，才能在全球生物经济竞争中占据更主动地位。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
高质量发展故事汇丨张占斌：全方位扩大内需 要充分调动四个积极性
　　去年12月份召开的中央经济工作会议，把全方位扩大内需摆在了首位，强调要“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。”充分表明了党和国家对扩大内需的高度重视和坚定决心。…
国家税务总局发布《个人所得税综合所得汇算清缴 管理办法》
　　人民网北京2月27日电（记者车柯蒙）为深入贯彻落实党的二十届三中全会有关部署，推进个人所得税综合所得汇算工作常态化开展，国家税务总局于2月26日正式发布《个人所得税综合所得汇算清缴管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》共六章三十七条，主要包括：总则、汇算清缴准备及有关事项填报、汇算清缴办理及服务、退（补）税、管理措施及法律责任、附则，具体内容可登录税务总局官方网站查询了解。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部