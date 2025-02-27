图为会议现场。受访方供图

人民网北京2月27日电 （记者孙博洋）近年来，合成生物学与生物制造成为全球战略竞争焦点，其技术突破为化工、材料、医药、食品、农业等领域提供全新解决方案。随着信息技术与生物技术深度融合，数据驱动的生物制造正加速推动产业变革。

在24日举行的合成生物学赋能高质量发展研讨会上，中国科学院院士欧阳颀表示，合成生物学是一门面向国家重大战略需求、具有很大发展潜力的新兴学科，也是培育新质生产力的重要方向。他认为，目前机遇与挑战并存，合成生物学产业要想达到“设计与生产分离”的里程碑，仍需系统生物学研究的突破，当下创新链与产业链深度融合是产业发展的关键。

针对如何加强我国生物制造产业发展，中国科学院天津工业生物技术研究所创始所长马延和建议应加快科技创新平台建设，加强底层技术与关键核心技术攻关，建立更加清晰和透明的审批程序，加快产品市场准入标准建设，制订基于数据驱动与人工智能的新版生物制造战略，以满足新时代高质量发展的需求。

上海合成生物学创新中心理事长付小龙表示，合成生物学是改变全球未来经济格局的重要颠覆性创新领域。他认为，基于合成生物学的生物制造将颠覆传统行业，未来五年，健康与美容、医疗器械和电子等行业将面临合成生物领域竞争对手的挑战；许多初创企业已经瞄准化工、纺织、时尚等其他行业，从中期来看，这些行业将面临来自合成生物替代品成本方面的竞争；从长期来看，矿业、电力甚至建筑等行业都将面临挑战。

与会专家表示认为，中国生物制造产业在政策、市场和技术的多重推动下，已进入快速发展期，尤其在生物医药和合成生物学领域表现突出，但仍需加强基础研究，推动产学研结合，才能在全球生物经济竞争中占据更主动地位。

(责编：乔业琼、吕骞)

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