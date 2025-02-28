原标题：资本市场赋能实体经济高质量发展正当时

党的二十届三中全会明确要求，健全投资和融资相协调的资本市场功能，防风险、强监管，促进资本市场健康稳定发展。中国证监会主席吴清在日前发表的署名文章《奋力开创资本市场高质量发展新局面》中提出，“着力推动资本市场规模的合理增长和结构质量的持续改善，努力为经济高质量发展贡献力量”。

资本市场是现代经济体系的重要组成部分，具有优化资源配置、支持科技创新、推动企业转型升级、服务新型工业化等功能。在笔者看来，新时代新征程，资本市场全面赋能实体经济高质量发展正当时，可持续从三方面发力。

首先，进一步完善多层次资本市场体系，提升多层次资本市场的服务覆盖面和精准度。

完善多层次资本市场体系，是推动经济转型升级和可持续发展的有力引擎。通过健全覆盖各类企业发展全生命周期需求的产品和服务体系，进一步提升资本市场服务实体经济的效能。

例如，在健全多层次股权市场体系方面，要进一步推动主板、科创板、创业板、北交所等板块协同发展，满足不同类型、不同规模企业的融资需求。

Wind数据显示，2024年，共有100家企业成功登陆A股市场，首发募资总额为673.53亿元。从融资板块分布来看，沪市主板17家、科创板15家、深市主板7家、创业板38家、北交所23家。不断健全的多层次市场体系使得各板块架构更加清晰、特色更为鲜明。进一步提升资本市场的服务覆盖面和精准度，将为稳定经济增长、支持科技创新、实现高质量发展贡献更强大的资本动能。

其次，提升对新质生产力的服务能力，增强对新质生产力的包容性适配性，做好金融“五篇大文章”。

资本市场将推动新质生产力发展作为服务的重中之重，通过持续完善资本市场制度、优化企业上市和并购重组机制，引导要素资源向科技创新、绿色低碳等领域集聚，提升对新产业新业态新技术的包容性和适配性，更好服务科技创新、绿色发展和传统产业转型升级。

2024年以来，证监会先后发布实施“科技十六条”“科创板八条”“并购六条”等政策文件，不断完善支持科技创新的监管体系和市场生态。一批处于关键核心技术攻关领域的“硬科技”企业先后登陆A股市场。目前，科创板、创业板、北交所上市公司中高新技术企业占比均超过九成，全市场战略性新兴产业上市公司家数占比超过一半，进一步提升资本市场服务经济高质量发展的质效。

再次，持续推动提升上市公司质量和投资价值，培育更多符合高质量发展要求的上市公司。

上市公司是实体经济的“基本盘”，是经济增长的“动力源”。优质上市公司是中国经济高质量发展最具活力的部分，持续提升上市公司质量和投资价值，对于经济转型升级和高质量发展具有重要意义。

数据显示，截至2025年2月25日，A股上市公司数量5404家，总市值规模达88.36万亿元，涵盖了国民经济全部90个行业大类，在稳定经济、贡献税收、吸纳就业等方面作出了重要贡献。不断提高上市公司质量，培育更多符合高质量发展要求的上市公司也是资本市场服务实体经济的题中之义。

根深则叶茂，本固则枝荣。展望未来，资本市场高质量发展的基础和条件不断巩固，发展势能不断积聚，将成为经济高质量发展的强大助力。

(责编：罗知之、陈键)

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