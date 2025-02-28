原标题：从“交钥匙”到“赋资源”，国寿寿险这样当民企“神队友”

近日，民营企业座谈会在京召开。会议再次释放了支持民营经济发展的强音，强调民营经济在中国式现代化中的战略地位，并鼓励民营企业通过科技创新引领经济高质量发展。

在国家大力支持民营经济发展的政策背景下，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险公司”）通过旗下重大资产运营项目，以“暖心服务+智慧空间+生态共建”为核心，多维度助力民营企业降本增效、激发活力，成为推动中国式现代化进程中的“企业成长伙伴”。

创新服务模式 打造“有温度”的营商环境

针对民营企业“成本高、资源少”的痛点，中国人寿寿险公司在全国多地推出“全周期护航计划”。在山东、厦门、宁波等项目，专业团队提供“入驻开荒+日常管家”服务——从免费清洁、设施设备检修到快递代收、衣物干洗，企业只需专注核心业务，琐事交由“楼宇管家”一站式解决。仅山东项目已累计为超过20家企业提供了免费开荒服务，客户满意度达100%。

“省下的不仅是成本，更是时间与精力，这种支持让我们倍感温暖。”一位入驻企业负责人感慨。

灵活空间重构 破解企业“成长烦恼”

为满足民营企业动态发展需求，陕西项目创新打造“蜂巢式”灵活办公区，面积从10㎡起可按需自由扩展，支持长短租、拎包入驻。已有3家企业从30㎡工位升级至200㎡独立办公区，实现“空间随发展生长”。

同时，各项目标配会议室、健身房，部分增设理发室、体检中心、咖啡厅、读书角、食堂等，让办公空间兼具效率与生活温度。

一位创业者表示：“在这里，既能高效工作，也能随时放松，真正平衡了事业与生活。”

生态共建 激活企业“朋友圈”

中国人寿寿险公司深谙“共生共赢”之道，通过高频次、多元化的租户活动，搭建资源互通平台。

节日庆祝、健康讲座、商业论坛、3V3篮球赛等主题活动，不仅拉近企业距离，更促成多项业务合作。例如，某科技公司通过楼宇论坛与供应链企业达成战略合作，年订单量增长超30%。

“这里不仅是办公场所，更是资源池和灵感源。”一位参与活动的企业代表如是说。

战略协同 构建暖心“服务链”

中国人寿寿险公司始终不忘“服务国家发展大局 守护人民美好生活”的企业使命。其重大资产运营项目不仅为民营企业提供物理空间，更通过保险金融产品为其定制风险保障方案，形成“空间+金融+生态”的全链条支持。

从“空间服务商”到“成长赋能者”，中国人寿寿险公司正以创新实践书写支持民营经济的新范式。在政策与市场的双重机遇下，这家国有大型金融保险企业将继续深化服务内涵，助力更多民企在高质量发展浪潮中破浪前行，共同绘就中国式现代化的壮丽图景。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经