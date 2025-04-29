新华社北京4月29日电（记者魏玉坤、张晓洁）国家发展改革委会同商务部、市场监管总局29日发布《关于开展市场准入壁垒清理整治行动 促进全国统一大市场建设的通知》，进一步大力破除市场准入壁垒，全面清理和整改违规设置市场准入壁垒的各类不合理规定和做法，建立健全线索归集、核实整改、案例通报等长效机制，让“非禁即入”落地生根，营造公平的市场准入环境。

本次清理整治的重点是，以地方性法规、规章、行政规范性文件、其他政策性文件等形式设立和实行的违反市场准入制度要求的各类规定文件，以及各级政府违规设置市场准入壁垒的各类做法情形。

国家发展改革委有关负责人表示，本次清理整治的主要步骤包括：

一是对涉及市场准入的各类规定文件进行全面清理，对违规增设准入事项或条件、违规扩大准入范围等情况，要一律纠正；对既无上位法依据，又无相应法定程序设立的市场准入规定，要一律废止。

二是开展线索归集，通过政府部门自查、公开征集等方式，全面归集各类渠道获得的问题线索。

三是进行个案核实整改，各省发展改革部门会同商务、市场监管部门，对各类渠道归集的问题线索进行汇总，推动辖区内各级地方政府及其所属部门限时核实整改。

四是典型案例公开通报，国家发展改革委按程序对问题线索核实整改情况进行审核后，选取典型案例进行公开通报、向社会公示，并同步纳入全国城市信用监测范围。

本次清理整治行动邀请新华社全程参与宣传报道和舆论监督，共同建立线索共享、案例同查、典型共报、经验同推工作机制，助力负面清单落地落实，进一步加快全国统一大市场建设。

据介绍，近年来，国家发展改革委等有关部门积极破除各种形式的市场准入壁垒，累计向社会公开通报7期115个违背市场准入负面清单典型案例，破除了一批基层政府关注、经营主体关心、人民群众关切的市场准入障碍，有力保障了经营主体市场准入权利。

(责编：徐婵、白宇)

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