原标题：华能亮相第十六届中国国际核电工业展览会

4月27日至29日，中国华能携核电领域最新发展成果亮相2025第十六届中国国际核电工业展览会。

本届展会上，中国华能展区以“为你能 尽我能”为主题，通过使命、安全、发展、创新、融合五个维度，全面展示华能核电在三大核电基地建设、四代核能创新及科研成果等成就。

展览期间以“华能核电 二十载 正青春”为主题举办“连心桥”媒体发布会活动，来自华能石岛湾、昌江、霞浦三大核电基地的青年宣讲员，通过讲述《使命铸魂 安全筑基——华能核电的初心与担当》《创新领航 发展致胜——华能核电的科技赋能之路》《文化聚力 同心致远——华能核电的品牌新生》等主题故事，全面回顾华能核电20周年光辉历程。

发布会发布华能核电责任品牌（团青品牌）——“青核力”。该品牌以“青核聚力，能创未来”为宣言，旨在增强华能核电共青团工作的前瞻性、系统性、科学性，聚焦华能核电青年人才培育和技术创新，展现华能核电青年勇攀科技高峰，创造绿色美好未来的责任担当与青春抱负。

“青核力”品牌由三个维度构成：“青”彰显青年主体，聚焦青年人才培育与价值创造；“核”锚定核电主业，强化核心技术攻关与安全发展；“力”把握“双碳”目标的历史性机遇，为绿色能源转型贡献青年力量。这是继“连心桥”品牌之后，华能核电品牌矩阵建设的又一里程碑，与“连心桥”品牌形成双核驱动的华能核电品牌推广新格局。

相关负责人介绍，“青核力”品牌已具有初步成效，在志愿服务方面，成功组建10支青年志愿服务队，全年参与志愿服务活动1336人次，累计志愿服务超7000人；在科技创新方面，公司青年团队荣获10余项创新技术专利，实现经济效益超1000万元。

据悉，华能“连心桥”核电公众沟通品牌自2023年发布以来，已形成强有力的示范效应，依托该品牌先后开展数十场公众沟通及核能科普活动，数万公众广泛参与，架起了核电企业与公众的信任桥梁。品牌并成功入选2023年度公共关系优秀展示案例，并获评2024年度电力行业企业品牌创新实践应用典型案例和电力行业文化品牌影响力企业典型。（记者 郑欣）

(责编：董童、李源)

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