新华社酒泉4月29日电（记者李国利、刘艺）受大风扬沙天气影响，神舟十九号载人飞船推迟返回地球。记者4月29日从东风着陆场了解到，着陆场目前各参试系统及人员装备均处于良好状态，针对各类突发情况做了充足预案，他们有信心有能力坚决完成好神舟十九号搜救回收任务。

东风着陆场位于巴丹吉林沙漠和戈壁地带，地域辽阔，受冷空气影响，目前正处于风沙期，而载人飞船的返回着陆有严格的气象条件要求，必须满足气象条件才能实施返回着陆。

因近日东风着陆场气象条件不满足任务要求，为确保航天员生命健康安全和任务圆满成功，经研究决定，原计划4月29日实施的神舟十九号载人飞船返回任务将推迟进行。

“这次任务推迟主要是因为气象条件不满足飞船系统返回的工作要求。”酒泉卫星发射中心毛永军说，大风会对飞船的姿态控制产生较大影响，影响返回舱的落点精度，返回舱落地后也容易发生拖拽翻滚等情况。

此外，大风扬沙天气对搜救分队的正常搜救影响也比较大。毛永军说：“比如，搜救直升机起降是有风速限制的，若风速过大，地面分队行进和现场的处置工作也会无法正常进行。”

据了解，飞船返回时间发生变化后，飞船返回舱的落点也会发生相应变化。

“不过，不管返回舱的落点在哪里，最终都是要降落在东风着陆场区。”毛永军说，此前，他们已经针对返回搜救进行了多次空地协同和全系统的综合演练，“无论飞船返回舱落在哪里，我们都有信心也有能力坚决完成好神舟十九号搜救回收任务。”

根据计划，神舟十九号载人飞船将采用5圈快速返回方案，经历分离撤离、返回制动、自由滑行、再入大气层、开伞着陆等阶段。目前，东风着陆场各系统已准备就绪，具备执行搜救任务的各项条件。

2016年，我国首次启用东风着陆场，圆满完成新一代载人飞船缩比返回舱搜索回收任务。2020年，我国新一代载人飞船试验船返回舱在东风着陆场预定区域成功着陆，东风着陆场首次执行载人航天工程搜索回收任务。2021年9月17日，神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场着陆，开启了着陆场系统常态化应急待命搜救模式。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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